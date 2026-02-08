  1. Законодательство

Правительство предлагает отменить статью за «злобное неповиновение» в учреждениях исполнения наказаний

12:25, 8 февраля 2026
В Минюсте указывают, что статья 391 длительное время рассматривалась как проблемная из-за отсутствия четких правовых критериев и возможности произвольного применения.
Кабинет Министров одобрил законопроект, разработанный Минюстом, который предусматривает гуманизацию законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний и приведение его в соответствие с европейскими стандартами.

Ключевой новацией документа является исключение статьи 391 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливала уголовную ответственность за злостное неповиновение требованиям администрации учреждений исполнения наказаний. На практике эта норма позволяла привлекать осужденных к уголовной ответственности за совершение дисциплинарных нарушений, что неоднократно критиковалось правозащитниками и международными институтами.

В Минюсте подчеркивают, что статья 391 длительное время рассматривалась как проблемная из-за отсутствия четких правовых критериев и возможности произвольного применения. Международные институты, в частности Европейский комитет по предотвращению пыток или бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения или наказания, неоднократно указывали на ее несоответствие принципам правовой определенности, гуманизма и современным подходам к пенитенциарной политике.

По словам заместителя министра юстиции Людмилы Кравченко, цель законопроекта — отход от карательной логики к модели, основанной на правовой определенности, пропорциональности и судебном контроле — именно так функционируют пенитенциарные системы в европейских государствах.

В то же время правительство уверяет, что отмена статьи 391 не ослабит контроль за порядком в учреждениях исполнения наказаний. Законопроект предусматривает:

  • совершенствование системы дисциплинарных взысканий в рамках уголовно-исполнительного законодательства;
  • законодательное определение признаков злостного неповиновения законным требованиям администрации;
  • усиление роли суда при применении наиболее строгих мер воздействия;
  • отказ от одиночного содержания как дисциплинарного взыскания в соответствии со стандартами Совета Европы и Правилами Нельсона Манделы.

Кроме того, документ предусматривает приведение терминологии Уголовно-исполнительного кодекса в соответствие с Законом Украины «Об электронных коммуникациях», а также уточнение процедур, связанных с исполнением судебных решений.

Лента новостей

Блоги
Публикации
