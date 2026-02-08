Уряд пропонує скасувати статтю за «злісну непокору» в установах виконання покарань

У Мін’юсті вказують, що стаття 391 тривалий час розглядалася як проблемна з огляду на відсутність чітких правових критеріїв та можливість довільного застосування.

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, розроблений Мінʼюстом, який передбачає гуманізацію законодавства у сфері виконання кримінальних покарань та його приведення у відповідність до європейських стандартів.

Ключовою новацією документа є виключення статті 391 Кримінального кодексу України, яка встановлювала кримінальну відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації установ виконання покарань. На практиці ця норма дозволяла притягувати засуджених до кримінальної відповідальності за вчинення дисциплінарних порушень, що неодноразово критикувалося правозахисниками та міжнародними інституціями.

У Мін’юсті наголошують, що стаття 391 тривалий час розглядалася як проблемна з огляду на відсутність чітких правових критеріїв та можливість довільного застосування. Міжнародні інституції, зокрема Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню неодноразово наголошували на її невідповідності принципам правової визначеності, гуманізму та сучасним підходам до пенітенціарної політики.

За словами заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко, мета законопроєкту – відхід від каральної логіки до моделі, що ґрунтується на правовій визначеності, пропорційності та судовому контролі – саме так працюють пенітенціарні системи в європейських державах.

Водночас уряд запевняє, що скасування статті 391 не послабить контроль за порядком в установах виконання покарань. Законопроєкт передбачає:

удосконалення системи дисциплінарних стягнень у межах кримінально-виконавчого законодавства;

законодавче визначення ознак злісної непокори законним вимогам адміністрації;

посилення ролі суду під час застосування найбільш суворих заходів впливу;

відмова від одиночного тримання як дисциплінарного стягнення відповідно до стандартів Ради Європи та Правил Нельсона Мандели.

Крім того, документом передбачається приведення термінології Кримінально-виконавчого кодексу у відповідність до Закону України «Про електронні комунікації», а також уточнення процедур, пов’язаних із виконанням судових рішень.

