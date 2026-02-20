Рада может увеличить срок наказания за буллинг участника образовательного процесса до одного года

Законопроект №14127 предлагает продлить срок наложения административных взысканий с трех месяцев до одного года.

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта 19 февраля 2026 года рассмотрел законопроект №14127 о внесении изменений в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения сроков наложения административного взыскания за буллинг участника образовательного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект предусматривает увеличение срока наложения административного взыскания за правонарушения, определенные статьей 1734 Кодекса Украины об административных правонарушениях, с трех месяцев до одного года со дня совершения. Для этого предлагается внести изменения в часть шестую статьи 38 Кодекса.

В пояснительной записке отмечается, что из-за действующего трехмесячного срока значительное количество дел закрывается в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. В течение 2019-2024 годов по этой причине закрыли 221 дело, а доля таких решений колебалась от 10% до 32%.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады поддержало законопроект, обратив внимание на техническую описку. Министерство внутренних дел, Министерство финансов и Министерство образования и науки не высказали замечаний, тогда как Министерство молодежи и спорта и Министерство юстиции поддержали документ.

Образовательный омбудсмен поддержала инициативу, но отметила, что она не решает ряд системных проблем. В частности, речь идет об отсутствии в Кодексе ответственности за насилие и жестокое обращение с ребенком, разном определении понятия буллинга, неоднозначной трактовке понятия коллектива, несогласованности норм по защите детей и педагогов, слишком малом размере штрафов, а также отсутствии надлежащей защиты совершеннолетних соискателей образования. Она предложила определить ответственность за насилие в отношении детей, унифицировать понятие буллинга, увеличить штрафы до 300-600 необлагаемых минимумов доходов граждан и предусмотреть защиту для совершеннолетних студентов и педагогических работников.

Специалисты Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины предложили установить срок наложения взыскания не до одного года, а до шести месяцев — по аналогии с правонарушениями, предусмотренными статьями 1732 и 1736 Кодекса, касающимися домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №14127 в первом чтении за основу.

