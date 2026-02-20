  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада может увеличить срок наказания за буллинг участника образовательного процесса до одного года

17:10, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект №14127 предлагает продлить срок наложения административных взысканий с трех месяцев до одного года.
Рада может увеличить срок наказания за буллинг участника образовательного процесса до одного года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта 19 февраля 2026 года рассмотрел законопроект №14127 о внесении изменений в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения сроков наложения административного взыскания за буллинг участника образовательного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект предусматривает увеличение срока наложения административного взыскания за правонарушения, определенные статьей 1734 Кодекса Украины об административных правонарушениях, с трех месяцев до одного года со дня совершения. Для этого предлагается внести изменения в часть шестую статьи 38 Кодекса.

В пояснительной записке отмечается, что из-за действующего трехмесячного срока значительное количество дел закрывается в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. В течение 2019-2024 годов по этой причине закрыли 221 дело, а доля таких решений колебалась от 10% до 32%.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады поддержало законопроект, обратив внимание на техническую описку. Министерство внутренних дел, Министерство финансов и Министерство образования и науки не высказали замечаний, тогда как Министерство молодежи и спорта и Министерство юстиции поддержали документ.

Образовательный омбудсмен поддержала инициативу, но отметила, что она не решает ряд системных проблем. В частности, речь идет об отсутствии в Кодексе ответственности за насилие и жестокое обращение с ребенком, разном определении понятия буллинга, неоднозначной трактовке понятия коллектива, несогласованности норм по защите детей и педагогов, слишком малом размере штрафов, а также отсутствии надлежащей защиты совершеннолетних соискателей образования. Она предложила определить ответственность за насилие в отношении детей, унифицировать понятие буллинга, увеличить штрафы до 300-600 необлагаемых минимумов доходов граждан и предусмотреть защиту для совершеннолетних студентов и педагогических работников.

Специалисты Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины предложили установить срок наложения взыскания не до одного года, а до шести месяцев — по аналогии с правонарушениями, предусмотренными статьями 1732 и 1736 Кодекса, касающимися домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №14127 в первом чтении за основу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Третий день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]