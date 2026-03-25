Право на обязательную долю в наследстве для лиц, которые вышли на пенсию по выслуге лет — что нужно знать

08:30, 25 марта 2026
Статьей 1241 Гражданского кодекса установлено, что несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону.
Право на обязательную долю в наследстве для лиц, которые вышли на пенсию по выслуге лет — что нужно знать
Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило, имеет ли право на обязательную долю в наследстве согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины наследник первой очереди, который имеет пенсионное удостоверение, но вышел на пенсию не по возрасту, а по выслуге.

Статьей 1241 Гражданского кодекса Украины установлено, что несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля).

Однако нормативное определение нетрудоспособных граждан приведено в статье 1 Закона Украины «О общеобязательном государственном пенсионном страховании», а именно, нетрудоспособные граждане — лица, которые достигли установленного этим Законом возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, в том числе на льготных условиях, и досрочной пенсии, либо лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом.

Согласно пункту 4 главы 1 раздела 1 части III Методических рекомендаций относительно совершения нотариальных действий, связанных с принятием мер по охране наследственного имущества, выдачей свидетельств о праве на наследство и свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, одобренных решением Научно-экспертного совета по вопросам нотариата при Министерстве юстиции Украины от 29 января 2009 года, у лиц, которые не достигли установленного действующим законодательством пенсионного возраста, но которые имеют право на получение пенсии на льготных основаниях, право на обязательную долю в наследстве не возникает.

Аналогичный вывод отражен в определении Коллегии судей Верховного Суда Украины от 13 апреля 2011 года: «В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1200 ГК, которая на основании ч. 1 ст. 8 ГК подлежит применению к спорным отношениям, нетрудоспособными лицами являются лица, которые достигли пенсионного возраста, установленного законом».

«Итак, право на обязательную долю в наследстве имеют только лица, которые в соответствии с законодательством признаются нетрудоспособными. В случае возникновения вопросов относительно наследования граждане могут обратиться за разъяснениями в органы юстиции или к нотариусам», — добавили в ведомстве.

