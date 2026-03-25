Право на обов’язкову частку у спадщині для осіб, які вийшли на пенсію по вислузі років — що треба знати

08:30, 25 березня 2026
Статтею 1241 Цивільного кодексу встановлено, що неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом.
Право на обов’язкову частку у спадщині для осіб, які вийшли на пенсію по вислузі років — що треба знати
Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило, чи має право на обов’язкову частку у спадщині згідно статті 1241 Цивільного кодексу України спадкоємець першої черги, який має пенсійне посвідчення, але вийшов на пенсію не за віком, а по вислузі.

Статтею 1241 Цивільного кодексу України встановлено, що неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка).

Однак, нормативне визначення непрацездатних громадян наведене у статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове держане пенсійне страхування», а саме, непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого цим Законом віку, що дає право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, та дострокової пенсії, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону.

Згідно пункту 4 глави 1 розділу 1 частини ІІІ Методичних рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, схвалених рішенням

Науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29 січня 2009 року, у осіб, які не досягли встановленого чинним законодавством пенсійного віку, але які мають право на отримання пенсії на пільгових підставах, право на обов’язкову частку у спадщині не виникає.

Аналогічний висновок відображений в ухвалі Колегії суддів Верховного Суду України від 13 квітня 2011 року: «Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1200 ЦК, яка на підставі ч. 1 ст. 8 ЦК підлягає застосуванню до спірних відносин, непрацездатними особами є особи, які досягли пенсійного віку, встановленого законом».

«Отже, право на обов’язкову частку у спадщині мають лише особи, які відповідно до законодавства визнаються непрацездатними. У разі виникнення запитань щодо спадкування громадяни можуть звернутися за роз’ясненнями до органів юстиції або нотаріусів», - додали у відомстві.

