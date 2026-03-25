Рада приняла закон, который откроет Украине доступ к мировым генетическим банкам растений

Верховная Рада приняла закон о присоединении Украины к Международному договору о генетических ресурсах растений, который откроет доступ к мировым генетическим банкам и усилит сотрудничество с международными организациями в сфере продовольствия.

Верховная Рада приняла закон о присоединении Украины к Международному договору о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства, внесенном Президентом Владимиром Зеленским №0323.

Цель закона - обеспечение выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Украины соответствующего Международного договора.

Настоящий Международный договор обеспечивает глобальное решение проблем, связанных с потерей разнообразия культур и адаптацией их к изменению климата с помощью таких механизмов как система упрощенного доступа к генетическим материалам, хранящимся в генетических банках стран мира.

В случае вступления в силу для этого договора наше государство получит доступ к генетическим банкам других государств – сторон Договора, а также будет содействовать сотрудничеству Украины со Всемирной продовольственной организацией.

