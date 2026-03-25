  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада прийняла закон, який відкриє Україні доступ до світових генетичних банків рослин

12:02, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада прийняла закон про приєднання України до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин, що відкриє доступ до світових генетичних банків і посилить співпрацю з міжнародними організаціями у сфері продовольства.
фото: ВРУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла закон про приєднання України до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства, внесений Президентом Володимиром Зеленським №0323.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Мета закону - забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України відповідного Міжнародного договору.

Цей Міжнародний договір забезпечує глобальне вирішення проблем, пов’язаних із втратою різноманітності культур і адаптацією їх до зміни клімату за допомогою таких механізмів, як система спрощеного доступу до генетичних матеріалів, які зберігаються в генетичних банках країн світу.

У разі набрання чинності для України цього договору наша держава отримає доступ до генетичних банків інших держав – сторін Договору, а також сприятиме співпраці України з Всесвітньою продовольчою організацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]