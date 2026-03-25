Рада прийняла закон, який відкриє Україні доступ до світових генетичних банків рослин
Верховна Рада прийняла закон про приєднання України до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства, внесений Президентом Володимиром Зеленським №0323.
Мета закону - забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України відповідного Міжнародного договору.
Цей Міжнародний договір забезпечує глобальне вирішення проблем, пов’язаних із втратою різноманітності культур і адаптацією їх до зміни клімату за допомогою таких механізмів, як система спрощеного доступу до генетичних матеріалів, які зберігаються в генетичних банках країн світу.
У разі набрання чинності для України цього договору наша держава отримає доступ до генетичних банків інших держав – сторін Договору, а також сприятиме співпраці України з Всесвітньою продовольчою організацією.
