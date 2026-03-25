Рада прийняла закон, який відкриє Україні доступ до світових генетичних банків рослин

Верховна Рада прийняла закон про приєднання України до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин, що відкриє доступ до світових генетичних банків і посилить співпрацю з міжнародними організаціями у сфері продовольства.

Верховна Рада прийняла закон про приєднання України до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства, внесений Президентом Володимиром Зеленським №0323.

Мета закону - забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України відповідного Міжнародного договору.

Цей Міжнародний договір забезпечує глобальне вирішення проблем, пов’язаних із втратою різноманітності культур і адаптацією їх до зміни клімату за допомогою таких механізмів, як система спрощеного доступу до генетичних матеріалів, які зберігаються в генетичних банках країн світу.

У разі набрання чинності для України цього договору наша держава отримає доступ до генетичних банків інших держав – сторін Договору, а також сприятиме співпраці України з Всесвітньою продовольчою організацією.

