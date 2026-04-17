Доступная ипотека и миллион квартир для украинцев: в Раде готовят новый финансовый механизм

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15172 о секьюритизации, который должен расширить возможности финансовых учреждений в привлечении ресурсов и создать новые долгосрочные финансовые инструменты.

Об этом заявил Даниил Гетманцев — глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и инициатор законодательной инициативы.

По его словам, документ предусматривает формирование инфраструктуры для развития фондового рынка, что позволит аккумулировать значительные финансовые ресурсы. Речь идет, в частности, об удешевлении кредитов, расширении доступа к финансированию и привлечении инвестиций в экономику Украины.

«Законопроект о секьюритизации должен стать одним из сверхважных элементов обеспечения необходимой инфраструктуры для запуска доступной ипотеки — с низкими ставками и длительными сроками кредитования», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что механизм секьюритизации позволит аккумулировать средства на фондовом рынке, что фактически активизирует его работу. В результате государство сможет получить финансовый ресурс для реализации масштабной программы строительства одного миллиона квартир.

Гетманцев уточнил, что этот законопроект является лишь частью более широкого пакета изменений. Следующие инициативы будут касаться развития негосударственных пенсионных фондов и других инструментов долгосрочного инвестирования.

По оценке народного депутата, в случае принятия соответствующих решений уже к концу года может быть создана необходимая финансовая инфраструктура для запуска ипотечных программ и строительства жилья.

Секьюритизация, подытожил он, должна стать одним из ключевых инструментов развития финансового рынка, расширения кредитования и стимулирования экономического восстановления.

