  1. Законодавство
  2. / В Україні

Доступна іпотека і мільйон квартир для українців: у Раді готують новий фінансовий механізм

08:30, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт має здешевити кредити, залучити інвестиції та створити умови для запуску масштабної програми будівництва житла вже до кінця року.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15172 про сек’юритизацію, який має розширити можливості фінансових установ у залученні ресурсів та створити нові довгострокові фінансові інструменти.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це заявив Данило Гетманцев — голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та ініціатор законодавчої ініціативи.

За його словами, документ передбачає формування інфраструктури для розвитку фондового ринку, що дозволить акумулювати значні фінансові ресурси. Йдеться, зокрема, про здешевлення кредитів, розширення доступу до фінансування та залучення інвестицій в економіку України.

«Законопроєкт про сек’юритизацію має стати одним із надважливих елементів забезпечення необхідної інфраструктури для того, аби ми запустили доступну іпотеку, яку люди могли б брати під доступний відсоток і на дуже тривалий строк», — пояснив парламентар.

Він додав, що механізм сек’юритизації дозволить акумулювати кошти на фондовому ринку, що фактично активізує його роботу. У результаті держава зможе отримати фінансовий ресурс для реалізації масштабної програми будівництва одного мільйона квартир.

Гетманцев уточнив, що цей законопроєкт є лише частиною ширшого пакета змін. Наступні ініціативи стосуватимуться розвитку недержавних пенсійних фондів та інших інструментів довгострокового інвестування.

За оцінкою народного депутата, у разі ухвалення відповідних рішень вже до кінця року може бути створена необхідна фінансова інфраструктура для запуску іпотечних програм і будівництва житла.

Сек’юритизація, підсумував він, має стати одним із ключових інструментів розвитку фінансового ринку, розширення кредитування та стимулювання економічного відновлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект нерухомість

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Після укладення договору ціну за одиницю товару не можна збільшити більше ніж на 10%, навіть у воєнний час — ВС

ВС підтвердив, що навіть в умовах воєнного стану сукупне підвищення ціни за одиницю товару у договорі закупівлі не може перевищувати 10%.

Кабмін затвердив порядок моніторингу протидії домашньому насильству

Уряд розширив коло суб’єктів моніторингу, перетворюючи лікарні та школи на активні осередки захисту та виявлення кривдників.

Позиція ВС: строк звернення до суду у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа фактично дізналася про обчислення пенсії

Верховний Суд роз’яснив, що строк звернення у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа дізналася про обчислення пенсії, а не з дати її нарахування.

Як Telegram став офіційним інструментом кадрових рішень: ВС про доказову силу месенджерів

Статус «прочитано» в месенджері тепер має юридичну силу наказу: Верховний Суд підтвердив: Telegram є офіційним каналом трудової комунікації.

Візит делегації ЄСПЛ до Києва: Маттіас Гійомар про відповідальність РФ та підтримку суддів України

«Українські судді — це кіборги»: делегація ЄСПЛ вражена навантаженням на систему правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]