Доступна іпотека і мільйон квартир для українців: у Раді готують новий фінансовий механізм

Законопроєкт має здешевити кредити, залучити інвестиції та створити умови для запуску масштабної програми будівництва житла вже до кінця року.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15172 про сек’юритизацію, який має розширити можливості фінансових установ у залученні ресурсів та створити нові довгострокові фінансові інструменти.

Про це заявив Данило Гетманцев — голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та ініціатор законодавчої ініціативи.

За його словами, документ передбачає формування інфраструктури для розвитку фондового ринку, що дозволить акумулювати значні фінансові ресурси. Йдеться, зокрема, про здешевлення кредитів, розширення доступу до фінансування та залучення інвестицій в економіку України.

«Законопроєкт про сек’юритизацію має стати одним із надважливих елементів забезпечення необхідної інфраструктури для того, аби ми запустили доступну іпотеку, яку люди могли б брати під доступний відсоток і на дуже тривалий строк», — пояснив парламентар.

Він додав, що механізм сек’юритизації дозволить акумулювати кошти на фондовому ринку, що фактично активізує його роботу. У результаті держава зможе отримати фінансовий ресурс для реалізації масштабної програми будівництва одного мільйона квартир.

Гетманцев уточнив, що цей законопроєкт є лише частиною ширшого пакета змін. Наступні ініціативи стосуватимуться розвитку недержавних пенсійних фондів та інших інструментів довгострокового інвестування.

За оцінкою народного депутата, у разі ухвалення відповідних рішень вже до кінця року може бути створена необхідна фінансова інфраструктура для запуску іпотечних програм і будівництва житла.

Сек’юритизація, підсумував він, має стати одним із ключових інструментів розвитку фінансового ринку, розширення кредитування та стимулювання економічного відновлення.

