В Раде хотят платить за «лишние дни» под стражей: появится право на новые компенсации

Моральный вред за «лишний» срок под стражей хотят компенсировать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15203, которым предлагается расширить право лиц на возмещение морального вреда в случаях неправильной квалификации уголовного правонарушения и чрезмерного содержания под стражей. Автором документа выступает народный депутат Валерий Гнатенко.

Документ касается внесения изменений в статью 1176 Гражданского кодекса Украины и направлен на приведение национального законодательства в соответствие со статьей 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также с практикой Европейского суда по правам человека и Верховного Суда.

Как отмечается в пояснительной записке, согласно части второй статьи 10 Гражданского процессуального кодекса Украины суд рассматривает дела в соответствии с Конституцией, законами, международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой.

Кроме того, согласно статье 17 Закона Украины «Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» суды применяют при рассмотрении дел практику Суда как источник права.

В то же время пунктом 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусмотрено, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в предусмотренных законом случаях и в установленном порядке.

Также пунктом 3 статьи 5 Конвенции установлено, что каждый, кого арестовали или задержали в соответствии с положениями подпункта «c» пункта 1 этой статьи, должен незамедлительно предстать перед судьей или иным должностным лицом, наделенным законом судебной властью, и ему должно быть обеспечено рассмотрение дела судом в разумный срок или освобождение во время производства. Такое освобождение может быть обусловлено гарантиями явки в судебное заседание.

Пункт 5 статьи 5 Конвенции гарантирует, что каждый, кто является потерпевшим от ареста или задержания, осуществленного в нарушение положений этой статьи, имеет обеспеченное правовой санкцией право на компенсацию. При этом согласно практике Европейского суда по правам человека для признания ареста или содержания под стражей нарушающим статью 5 Конвенции и назначения соответствующей компенсации не требуется признание такого ареста или содержания под стражей незаконным на национальном уровне.

Отдельно автор подчеркивает, что согласно практике ЕСПЧ, в частности по делу «Шульгин против Украины», Суд признал нарушение пункта 5 статьи 5 Конвенции в связи с отказом национальных судов присудить заявителю компенсацию за незаконное лишение свободы в течение двух лет. Основанием для обращения заявителя в национальные суды с иском о возмещении материального и морального вреда, причиненного незаконными действиями органов прокуратуры и суда, стало решение Верховного Суда, которым был частично отменен приговор, что привело к сокращению срока наказания более чем на два года. При этом на момент принятия этого решения заявитель уже отбыл назначенное ему наказание.

В решениях национальных судов указано, что осуждение заявителя было признано лишь частично, а не полностью, тогда как национальное законодательство предусматривало, что отмена приговора как незаконного является основанием для получения компенсации.

Оценивая решения национальных судов в этом деле, ЕСПЧ признал примененный ими подход чрезмерно формальным, а способ толкования и применения национального законодательства о праве лица на компенсацию вреда, причиненного незаконным осуждением, таким, который не соответствует требованиям пункта 5 статьи 5 Конвенции.

Также в документе приведена правовая позиция Верховного Суда по постановлению от 15 октября 2025 года по делу № 216/5629/23, согласно которой лицо имеет право на компенсацию морального вреда в случае чрезмерного содержания под стражей, вызванного неправильной квалификацией уголовного правонарушения, даже если впоследствии оно было переквалифицировано на менее тяжкую статью.

Какие изменения предлагают

Законопроект предлагает прямо закрепить в Гражданском кодексе норму, согласно которой право на возмещение вреда возникает с момента фактического содержания под стражей сверх срока, определенного окончательным судебным решением.

В случае принятия закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Таким образом, документ предлагает статью 1176 Гражданского кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Право на возмещение вреда, причиненного физическому лицу за чрезмерное содержание под стражей, возникшее вследствие неправильной квалификации уголовного правонарушения органами досудебного расследования, прокуратуры и суда, возникает с момента фактического содержания под стражей сверх срока наказания, определенного в соответствии с установленной правовой квалификацией уголовного правонарушения в окончательном судебном решении».

В связи с этим части третью – седьмую предлагается считать частями четвертой – восьмой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.