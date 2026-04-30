Новые транспортные коридоры – Рада ратифицировала соглашение об автомобильных перевозках с Марокко

Документ создает правовую основу для международного транспортного сообщения и перевозки грузов и пассажиров между странами.

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Марокко о международных автомобильных перевозках (законопроект №0349). За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Как известно из пояснительной записки, ратификация документа предусматривает создание официальной правовой базы для организации логистического сообщения между Украиной и Марокко. Соглашение определяет условия для осуществления международных перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Проект закона был подготовлен для выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу международного соглашения, подписанного 28 июня 2025 года в Стамбуле.

Соглашение подписали заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач и министр транспорта и логистики Королевства Марокко Абдессамад Каюх.

Документ должен обеспечить юридические основания для запуска регулярных и коммерческих автомобильных перевозок между странами, что, по замыслу, будет способствовать развитию транспортного сообщения и международной логистики.

В то же время в пояснительных материалах отмечается, что реализация закона не требует дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов.

Также подчеркивается, что документ не оказывает влияния на рынок труда, региональное развитие, экологию или другие сферы общественной жизни и не содержит положений, связанных с евроинтеграционными обязательствами или рисками дискриминации или коррупции.

