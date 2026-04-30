Нові транспортні коридори – Рада ратифікувала угоду про автомобільні перевезення з Марокко

12:18, 30 квітня 2026
Документ створює правову основу для міжнародного транспортного сполучення та перевезення вантажів і пасажирів між країнами.
Верховна Рада України підтримала ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення (законопроєкт №0349). За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Як відомо з пояснювальної записки ратифікація документа передбачає створення офіційної правової бази для організації логістичного сполучення між Україною та Марокко. Угода визначає умови для здійснення міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

Проєкт закону був підготовлений для виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародною угодою, підписаною 28 червня 2025 року в Стамбулі.

Угоду підписали заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач та міністр транспорту і логістики Королівства Марокко Абдессамад Каюх.

Документ має забезпечити юридичні підстави для запуску регулярних і комерційних автомобільних перевезень між країнами, що, за задумом, сприятиме розвитку транспортного сполучення та міжнародної логістики.

Водночас у пояснювальних матеріалах зазначається, що реалізація закону не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Також наголошується, що документ не впливає на ринок праці, регіональний розвиток, екологію чи інші сфери суспільного життя та не містить положень, пов’язаних із євроінтеграційними зобов’язаннями або ризиками дискримінації чи корупції.

