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Прекращают ли выплату пенсии в случае осуществления предпринимательской деятельности: ответ ПФУ

08:37, 19 марта 2024
Основания для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет отсутствуют.
Прекращают ли выплату пенсии в случае осуществления предпринимательской деятельности: ответ ПФУ
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, прекращают ли выплату пенсии в случае осуществления предпринимательской деятельности.

Так, к специалистам поступил вопрос: «Я получаю пенсию за выслугу лет как работник здравоохранения. Планирую заниматься медицинской практикой и зарегистрироваться как физическое лицо – предприниматель. Прекратится ли мне выплата пенсии при осуществлении мною предпринимательской деятельности?»

Нет, выплата пенсии не прекратится.

Пунктом 2.4. постановления правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 «Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что в случае зачисления после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.

Но в соответствии с Перечнем учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 04.11.1993 № 909, не предусмотрено право на пенсию за выслугу лет физических лиц – предпринимателей, занимающихся медицинской практикой.

Следовательно, основания для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет отсутствуют.

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