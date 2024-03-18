Минобороны помешало поставке 264,09 тонн некачественных продуктов для ВСУ

Инспекторы Минобороны в феврале выявили нарушения в поставках 264,09 тонн пищи для военных.

Источник фото: ti-ukraine.org

В феврале инспекторы Министерства обороны Украины помешали поставке 264,09 тонн некачественных продуктов в воинские части. По данным Центрального управления контроля качества, представители провели проверки на складах компаний-поставщиков продуктов перед отправкой их в военные подразделения.

"Мы системно проводим проверки на складах компаний до поставки в подразделения. Если инспекторы фиксируют испорченные продукты, поставщик должен заменить партию. Некоторые недобросовестные компании наносят ущерб государству. Например, на уровне оперативно-стратегических группировок войск только за февраль недопоставили продукции на сумму - 36 479 997,10 гривен. В частности, поставки срывают компании, которые систематически не выполняют свои обязанности. Мы открыто сообщать обществу по всем вопросам с поставками пищевого обеспечения. При любых обстоятельствах наши военные не должны испытывать никаких проблем с качеством пищи", - подчеркнул заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Согласно условиям договора, поставщик должен заменить некачественную продукцию на качественную в течение 24 часов. Заместитель министра обороны отметил, что предприятия, которые нарушают условия договора, подлежат штрафным санкциям.

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