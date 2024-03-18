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5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

  1. В Україні

Міноборони перешкодило постачанню 264,09 тонн неякісних продуктів для ЗСУ

20:52, 18 березня 2024
Інспектори Міноборони у лютому виявили порушення у постачанні 264,09 тонн їжі для військових.
Міноборони перешкодило постачанню 264,09 тонн неякісних продуктів для ЗСУ
Джерело фото: ti-ukraine.org
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У лютому інспектори Міністерства оборони України завадили постачанню 264,09 тонн неякісних продуктів до військових частин. За даними Центрального управління контролю якості, представники провели перевірки на складах компаній-постачальників харчів перед відправленням їх до військових підрозділів.

«Ми системно проводимо перевірки на складах компаній до постачання в підрозділи. Якщо інспектори фіксують зіпсовані продукти, постачальник має замінити партію. Деякі недобросовісні компанії завдають збитки державі. Наприклад, на рівні оперативно-стратегічних угруповань військ лише за лютий недопоставили продукції на суму – 36 479 997,10 гривень. Зокрема, поставки зривають компанії, які систематично не виконують свої обов’язки. Ми відкрито повідомлятимемо суспільству щодо усіх питань із постачанням харчового забезпечення. За будь-яких обставин наші військові не повинні відчувати жодних проблеміз якістю їжі», - підкреслив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Згідно з умовами договору, постачальник повинен замінити неякісну продукцію на якісну протягом 24 годин. Заступник міністра оборони зауважив, що підприємства, які порушують умови договору, підлягають штрафним санкціям.

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