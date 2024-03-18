Міноборони перешкодило постачанню 264,09 тонн неякісних продуктів для ЗСУ

Інспектори Міноборони у лютому виявили порушення у постачанні 264,09 тонн їжі для військових.

Джерело фото: ti-ukraine.org

У лютому інспектори Міністерства оборони України завадили постачанню 264,09 тонн неякісних продуктів до військових частин. За даними Центрального управління контролю якості, представники провели перевірки на складах компаній-постачальників харчів перед відправленням їх до військових підрозділів.

«Ми системно проводимо перевірки на складах компаній до постачання в підрозділи. Якщо інспектори фіксують зіпсовані продукти, постачальник має замінити партію. Деякі недобросовісні компанії завдають збитки державі. Наприклад, на рівні оперативно-стратегічних угруповань військ лише за лютий недопоставили продукції на суму – 36 479 997,10 гривень. Зокрема, поставки зривають компанії, які систематично не виконують свої обов’язки. Ми відкрито повідомлятимемо суспільству щодо усіх питань із постачанням харчового забезпечення. За будь-яких обставин наші військові не повинні відчувати жодних проблеміз якістю їжі», - підкреслив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Згідно з умовами договору, постачальник повинен замінити неякісну продукцію на якісну протягом 24 годин. Заступник міністра оборони зауважив, що підприємства, які порушують умови договору, підлягають штрафним санкціям.

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