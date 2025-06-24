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Из Ирана эвакуировали 31 украинца, среди них 14 детей: фото

20:14, 24 июня 2025
Это завершающий этап возвращения граждан Украины из зон повышенной опасности.
Из Ирана эвакуировали 31 украинца, среди них 14 детей: фото
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Из Ирана эвакуировали 31 украинца. Среди эвакуированных — 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Все время в Тегеране мы чувствовали себя совершенно незащищёнными, ведь ни разу не было предупредительных сирен. Кроме того, пропал интернет, и мы вообще не понимали, что происходит», — рассказала одна из эвакуированных по имени Варвара.

Украинцев вывозили транзитом через территорию Азербайджана в Молдову. Сейчас все эвакуированные направляются в Киев.

«Когда начались обстрелы, это было страшнее даже, чем в Украине. Когда сказали, что есть возможность уехать, мы отправились на север страны, где собирались украинцы из разных городов Ирана», — поделилась другая эвакуированная по имени Наталья.

Это заключительный этап комплексной операции Главного управления разведки и Министерства иностранных дел Украины в Израиле и Иране по спасению украинских граждан из зон повышенной опасности. Ранее Украина эвакуировала из Израиля 176 человек, из которых 133 — украинцы.

В ГУР напомнили, что граждане Украины, находящиеся на территории Исламской Республики Иран и желающие вернуться домой, могут обращаться в Посольство Украины в Иране по ссылке.

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Иран эвакуация

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