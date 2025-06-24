Пряное преступление — в Японии арестовали воров, использовавших специи для карри вместо оружия

Злоумышленники напали на бизнесмена посреди улицы, пытаясь ослепить его специями для карри, чтобы похитить сумку с большой суммой денег.

Фото: unsplash

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В Японии задержали злоумышленников, которые пытались ограбить мужчину, используя специи для карри. Об этом сообщает Sora News.

Полиция префектуры Сайтама арестовала четверых мужчин, подозреваемых в дерзком нападении с применением кулинарных специй. Один из фигурантов — гражданин Индии, проживающий в Японии.

Инцидент произошёл в марте 2025 года в городе Йосикава. По данным правоохранителей, четверо мужчин — граждане Индии и Непала — напали на 52-летнего японца прямо на улице, пытаясь вырвать у него сумку.

Вместо традиционного оружия нападавшие использовали порошковые специи — те самые, что применяются для приготовления карри. Они распылили их жертве в лицо, в том числе в глаза, пытаясь ослепить и обездвижить мужчину.

Однако пострадавший не растерялся — ему удалось дать отпор, удержать сумку и привлечь внимание криками. Это вынудило злоумышленников скрыться с места преступления.

Жертвой нападения оказался президент компании по трудоустройству временных работников. Один из нападавших — 31-летний индиец из префектуры Ибараки — работал в этой компании. В день нападения руководитель приехал в Йосикаву, чтобы выплатить зарплату сотрудникам наличными — в его сумке находилось около 7,8 миллиона иен (более 540 тысяч гривен).

Следствие считает, что злоумышленники знали о крупной сумме денег, поэтому решились действовать среди бела дня.

Пострадавшего госпитализировали с раздражением слизистой оболочки глаз, однако, по предварительным данным, серьёзных повреждений зрения он не получил.

Злоумышленников удалось опознать и задержать благодаря камерам видеонаблюдения. Все четверо находятся под следствием по обвинению в нападении и попытке ограбления.

Дело передано в суд.

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