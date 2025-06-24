Пряний злочин — у Японії заарештували злодіїв, які використовували спеції для карі замість зброї

Зловмисники напали на бізнесмена посеред вулиці, намагаючись осліпити його спеціями для карі, аби викрасти сумку з великою сумою готівки.

Фото: unsplash

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У Японії затримали зловмисників, які намагалися пограбувати чоловіка, використовуючи спеції для карі. Про це повідомляє Sora News.

Поліція префектури Сайтама арештувала чотирьох чоловіків, яких підозрюють у спробі зухвалого пограбування з використанням кулінарних спецій. Один із фігурантів — громадянин Індії, який мешкає в Японії.

Інцидент стався у березні 2025 року в місті Йошікава. Як повідомляють правоохоронці, четверо чоловіків — громадяни Індії та Непалу — напали на 52-річного японця просто посеред вулиці, намагаючись відібрати у нього сумку.

Замість традиційної зброї нападники застосували порошкові спеції — ті самі, що використовуються для приготування карі. Їх розпорошили жертві в обличчя, зокрема в очі, намагаючись тим самим осліпити та знерухомити чоловіка.

Однак постраждалий виявився не з лякливих — йому вдалося чинити спротив, утримати сумку та привернути увагу криками. Це змусило нападників утекти з місця злочину.

Жертвою нападу виявився президент компанії з тимчасового працевлаштування. Один із нападників — 31-річний індус із префектури Ібаракі — працював у цій компанії. Того дня керівник прибув до Йошікави, аби розрахуватися готівкою з працівниками — у його сумці було близько 7,8 мільйона єн (понад 540 тисяч гривень).

Слідчі вважають, що нападники знали про великі суми готівки, тож вирішили діяти посеред білого дня.

Постраждалого госпіталізували з подразненням слизової оболонки очей, але, за попередніми даними, він не зазнав серйозного ушкодження зору.

Зловмисників вдалося ідентифікувати та затримати завдяки камерам спостереження. Усі четверо наразі перебувають під слідством за звинуваченнями у нападі та спробі пограбування.

Справу передано до суду.

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