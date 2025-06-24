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У Києві жінка прийшла на першу зміну прибиральницею — і одразу вкрала 10 тисяч гривень

19:55, 24 червня 2025
38-річна киянка знайшла роботу в кафе, але замість прибирання встигла лише обікрасти колегу і зникнути з грошима.
У Києві жінка прийшла на першу зміну прибиральницею — і одразу вкрала 10 тисяч гривень
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
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У Києві оголосили про підозру 38-річній жінці, яка в перший день роботи викрала з кафе гроші співробітниці. Про це повідомляє столична поліція.

Згідно з матеріалами слідства, жінка в інтернеті знайшла вакансію прибиральниці в одному зі столичних закладів харчування. На свою першу зміну вона з’явилася напідпитку, а вже через 20 хвилин після приходу зайшла до підсобного приміщення, де з сумки працівниці витягла гаманець і викрала 10 тисяч гривень.

Після скоєного жінка одразу покинула приміщення.

Правоохоронці того ж дня затримали фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем її мешкання та вилучили викрадені кошти.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

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