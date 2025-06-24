У ЄС пропонують нові правила для авіапасажирів: ручна поклажа до 7 кг — без доплат

Європарламент підтримав норму, яка зобов’яже авіакомпанії дозволяти провезення ручної поклажі до 7 кг без додаткової оплати.

Фото: unsplash

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Європарламент зробив крок до запровадження нових правил для авіапасажирів — безкоштовної ручної поклажі вагою до 7 кілограмів. Комітет з транспорту у вівторок підтримав поправку, яка закріплює це право за пасажирами в межах пакету реформ авіаперевезень. Про це повідомляє Politico.

Що зміниться

Якщо правило буде остаточно погоджено на переговорах із країнами ЄС, пасажири зможуть перевозити без доплат не тільки невелику сумку, що поміщається під сидінням, а й валізу до 7 кг, яка відповідає стандартним розмірам — до 100 см у сумі трьох вимірів (довжина + ширина + висота).

Рішення ґрунтується на постанові Суду ЄС від 2014 року, в якій ручну поклажу було визнано «невід’ємною частиною пасажирських перевезень», якщо вона відповідає розумним вимогам.

Проти — лоукостери

Авіакомпанії — особливо лоукостери — виступили категорично проти. У Ryanair, наприклад, доходи від додаткових послуг, включно з оплатою за ручну поклажу, становили €4,7 млрд із загального доходу €13,95 млрд за останній фінансовий рік.

У галузевому об’єднанні Airlines for Europe заявили, що нововведення змусить підвищити ціни на квитки. «Що далі? Обов’язковий попкорн і напої в кінотеатрі?» — прокоментувала керівниця A4E Уранія Георгуцаку.

Компанії також попереджають, що літаки фізично не вміщують по одній валізі для кожного пасажира: на 180 місць припадає лише 90 відсіків для ручної поклажі. Це, на їхню думку, спричинить затримки при посадці.

Що кажуть у Європарламенті

Поправку запропонував Маттео Річчі, який є головним доповідачем у законопроекті. Її підтримала широка коаліція політичних сил. Іспанія вже висловилася за нововведення — саме ця країна ініціювала обговорення питання в ЄС.

У проекті зазначено: якщо поклажу неможливо розмістити в салоні літака через технічні обмеження, її можуть безкоштовно перевезти в багажному відділенні. Заборонити провіз можна лише з міркувань безпеки — наприклад, через габарити, вагу або конструкцію літака.

Позиція споживачів

У Європейській організації захисту прав споживачів вітають ініціативу. «Це чітка й недвозначна позиція щодо ручної поклажі, яка відповідає базовим очікуванням споживачів», — заявив юридичний радник організації Стівен Бергер.

Фінальне рішення щодо впровадження правила буде ухвалене після перемовин між Європарламентом і Радою ЄС.

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