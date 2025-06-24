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В ЕС предлагают новые правила для авиапассажиров: ручная кладь до 7 кг — без доплат

17:31, 24 июня 2025
Европарламент поддержал норму, которая обяжет авиакомпании разрешать провоз ручной клади до 7 кг без дополнительной оплаты.
В ЕС предлагают новые правила для авиапассажиров: ручная кладь до 7 кг — без доплат
Фото: unsplash
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Европарламент сделал шаг к введению новых правил для авиапассажиров — бесплатного провоза ручной клади весом до 7 килограммов. Транспортный комитет во вторник поддержал поправку, которая закрепляет это право за пассажирами в рамках пакета реформ в сфере авиаперевозок. Об этом сообщает Politico.

Что изменится

Если правило будет окончательно согласовано на переговорах со странами ЕС, пассажиры смогут провозить бесплатно не только небольшую сумку, которая помещается под сиденьем, но и чемодан весом до 7 кг, соответствующий стандартным размерам — до 100 см в сумме трёх измерений (длина + ширина + высота).

Решение основано на постановлении Суда ЕС от 2014 года, в котором ручная кладь была признана «неотъемлемой частью пассажирских перевозок», если она соответствует разумным требованиям.

Против — лоукостеры

Авиакомпании — особенно лоукостеры — категорически выступили против инициативы. В Ryanair, например, доходы от дополнительных услуг, включая плату за ручную кладь, составили €4,7 млрд из общего дохода €13,95 млрд за последний финансовый год.

В отраслевой ассоциации Airlines for Europe заявили, что нововведение вынудит авиакомпании повысить цены на билеты. «Что дальше? Обязательный попкорн и напитки в кинотеатре?» — прокомментировала глава A4E Урания Георгуцаку.

Компании также предупреждают, что физически в самолётах нет места для одного чемодана на каждого пассажира: на 180 кресел приходится лишь 90 отсеков для ручной клади. По их мнению, это может вызвать задержки при посадке.

Что говорят в Европарламенте

Поправку предложил Маттео Риччи, который является главным докладчиком по законопроекту. Её поддержала широкая коалиция политических сил. Испания уже высказалась в поддержку изменений — именно эта страна инициировала обсуждение вопроса в ЕС.

В проекте указано: если ручную кладь невозможно разместить в салоне самолёта из-за технических ограничений, её могут бесплатно перевезти в багажном отделении. Запретить провоз можно только по соображениям безопасности — например, из-за габаритов, веса или особенностей конструкции самолёта.

Позиция потребителей

В Европейской организации по защите прав потребителей инициативу поддержали. «Это чёткая и однозначная позиция по поводу ручной клади, которая соответствует базовым ожиданиям потребителей», — заявил юрисконсульт организации Стивен Бергер.

Окончательное решение о введении правила будет принято после переговоров между Европарламентом и Советом ЕС.

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ЕС Европарламент авиация

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