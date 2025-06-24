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Генпрокурор Руслан Кравченко отменил положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв

16:53, 24 июня 2025
По словам Руслана Кравченко, Положение позволяло назначения вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.
Генпрокурор Руслан Кравченко отменил положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв
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Новый Генеральный прокурор Руслан Кравченко отменил положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв.

«Я принял решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв.

Идея, заложенная в инициативу, правильная: создать прозрачный и справедливый механизм отбора руководителей органов прокуратуры. Однако пилотный проект по внедрению этой инициативы не выполнил своей основной задачи.

Кроме того, процедуры оказались чрезмерно сложными, зарегулированными, затянутыми и, в отдельных аспектах, дискриминационными», – отметил он.

По словам Руслана Кравченко, Положение позволяло назначения вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

«В нынешних условиях, когда ряд прокуратур остаются без руководства, у нас нет ни времени, ни пространства для процессов, которые не дают результата. И главное — в эти сложные времена мы не имеем права тормозить работу.

Мне нужны люди, которые способны действовать, а не тратить годы на согласование и рисование презентаций.

В то же время, я за прозрачный, основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие должности. Собственно, поэтому мы переходим к разработке соответствующих изменений в законодательство, как это предусмотрено инициативой ЕС «Ukraine Facility», и принятию специального закона с учетом лучших европейских стандартов», – подчеркнул он.

«Именно такой принцип отбора определен Законом Украины «О прокуратуре» (ст. 29 прим. 1) в отношении прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Этот процесс будет проходить открыто, с привлечением международных экспертов и после консультаций с Венецианской комиссией.

Мы учли все недостатки пилота. Теперь наша задача: закрепить эффективный, реалистичный и работающий механизм отбора, который действительно будет служить интересам государства», – добавил Руслан Кравченко.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в феврале 2025 года стало известно, что аттестацию прокуроров и процесс оптимизации органов прокуратуры пока финансировать не будут, как и различные рабочие группы и помощь экспертов.

Автор: Наталя Мамченко

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

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Генпрокурор Руслан Кравченко отменил положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв

По словам Руслана Кравченко, Положение позволяло назначения вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

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