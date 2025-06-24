Генпрокурор Руслан Кравченко скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву

За словами Руслана Кравченка, Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

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Новий Генеральний прокурор Руслан Кравченко скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву.

«Я ухвалив рішення скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву.

Ідея, закладена в ініціативу, правильна: створити прозорий і справедливий механізм добору керівників органів прокуратури. Однак, пілотний проєкт по впровадженню цієї ініціативи не виконав свого основного завдання.

Окрім того, процедури виявилися надмірно складними, зарегульованими, затягнутими і, в окремих аспектах, дискримінаційними», зазначив він.

За словами Руслана Кравченка, Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

«У нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишаються без керівництва, ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне — у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу.

Мені потрібні люди, які здатні діяти, а не витрачати роки на узгодження і малювання презентацій.

Водночас, я за прозорий, заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади.

Власне, тому ми переходимо до розробки відповідних змін до законодавства, як це передбачено ініціативою ЄС «Ukraine Facility», і прийняття спеціального закону з урахуванням кращих європейських стандартів», підкреслив він.

«Саме такий принцип відбору визначений Законом України «Про прокуратуру» (ст. 29 прим. 1) щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Цей процес буде проходити у відкритий спосіб, із залученням міжнародних експертів та після консультацій з Венеціанською комісією.

Ми врахували всі недоліки пілоту. Тепер наше завдання: закріпити ефективний, реалістичний і працюючий механізм добору, який справді служитиме інтересам держави», додав Руслан Кравченко.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у лютому 2025 року стало відомо, що атестацію прокурорів та процес оптимізації органів прокуратури поки що фінансувати не будуть, як і різноманітні робочі групи та допомогу експертів.

Автор: Наталя Мамченко

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