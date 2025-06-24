У Сумах судили чоловіка, який через соцмережі заперечував війну

Суд затвердив угоду про визнання винуватості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зарічний районний суд міста Суми виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у поширенні через засоби масової інформації матеріалів, що виправдовують, визнають правомірною або заперечують збройну агресію Росії проти України, повідомляє пресслужба суду.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим.

Обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас, на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

Згідно з матеріалами справи, чоловік через соціальний застосунок поширював матеріали, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікацію осіб, які брали участь у ній. Зокрема, встановлено, що шляхом функції «репост» на особистій сторінці обвинувачений розміщував публікації, які формували у користувачів соцмережи антивладні та проросійські настрої.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа 591/6373/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.