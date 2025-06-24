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У Житомирі затримали чоловіка, який обікрав подруг на 500 тисяч гривень

22:54, 24 червня 2025
У Житомирі чоловік обікрав співмешканку та «закрив» свої кредити.
У Житомирі затримали чоловіка, який обікрав подруг на 500 тисяч гривень
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У Житомирі поліцейські викрили 38-річного чоловіка, який пограбував двох своїх знайомих, завдавши збитків на півмільйона гривень. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Двоє місцевих жительок звернулися до правоохоронців із заявами про зникнення грошей і ювелірних прикрас із їхніх домівок. Одна з жінок зберігала цінності у схованці в меблях, інша — у сейфі. Під час перевірки сховків власниці виявили, що майно зникло.

Оперативники встановили, що до крадіжок причетний співмешканець однієї з потерпілих, уродженець Київської області. Чоловік знав, де його партнерка ховала ключі від сейфа, і, скориставшись її відсутністю, викрав заощадження, замінивши справжні банкноти сувенірними. У подруги своєї співмешканки він поцупив речі під час візиту, коли господиня відволіклася.

Зловмисник зізнався у скоєному та пояснив, що викрадені кошти витратив на погашення кредитних боргів. Поліція також з’ясувала, що чоловік уже мав судимість за крадіжки та перебував на іспитовому терміні, коли вчинив нові злочини.

Підозрюваного затримали, йому інкримінують крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За чинним законодавством, чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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поліція крадіжка пограбування Житомир

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