Практика судов
  1. В Украине

В Житомире задержали мужчину , который обокрал подруг на 500 тысяч гривен

22:54, 24 июня 2025
В Житомире мужчина обокрал сожительницу и «закрыл» свои кредиты.
В Житомире задержали мужчину , который обокрал подруг на 500 тысяч гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомире полицейские разоблачили 38-летнего мужчину, который ограбил двух своих знакомых, нанеся ущерб на полмиллиона гривен. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Двое местных жительниц обратились к правоохранителям с заявлениями о пропаже денег и ювелирных украшений из их домов. Одна из женщин хранила ценности в тайнике в мебели, другая - в сейфе. Во время проверки тайников владелицы обнаружили, что имущество исчезло.

Оперативники установили, что к кражам причастен сожитель одной из потерпевших, уроженец Киевской области. Мужчина знал, где его партнерша прятала ключи от сейфа, и, воспользовавшись ее отсутствием, похитил сбережения, заменив настоящие банкноты сувенирными. У подруги своей сожительницы он украл вещи во время визита, когда хозяйка отвлеклась.

Злоумышленник признался в содеянном и объяснил, что похищенные средства потратил на погашение кредитных долгов. Полиция также выяснила, что мужчина уже имел судимость за кражи и находился на испытательном сроке, когда совершил новые преступления.

Подозреваемого задержали, ему инкриминируют кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По действующему законодательству, мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция кража ограбление Житомир

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ определили победителем конкурса Александра Цивинского

Кабмин получит от конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности одну кандидатуру на назначение – это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский.

Гетманцев и Арахамия подали законопроект об уникальном режиме для предприятий ОПК, предусматривающий их освобождение от ряда налогов

В рамках пакета законопроектов о Defence City предусмотрено освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, освобождение от земельного налога, освобождение от налога на недвижимость и от экологического налога.

Соискатели профтехобразования, начавшие обучение после 25 лет, потеряют право на отсрочку – комитет готовится рассмотреть законопроект

Правительство недовольно решениями судов, которые выносят решения в пользу соискателей образования, а также возросшим количеством военнообязанных мужчин старше 25 лет среди получающих профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование.

Генпрокурор Руслан Кравченко отменил положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв

По словам Руслана Кравченко, Положение позволяло назначения вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

Верховный Суд подтвердил обязанность учитывать охранные зоны памятника археологии при выдаче градостроительных условий и ограничений — дело о застройке возле Новоалександровского кургана

Верховный Суд указал, что орган местного самоуправления или местная государственная администрация обязаны учитывать наличие объектов культурного наследия при выдаче градостроительных условий и ограничений независимо от их отражения в генеральном плане.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду