В Житомире задержали мужчину , который обокрал подруг на 500 тысяч гривен

В Житомире мужчина обокрал сожительницу и «закрыл» свои кредиты.

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В Житомире полицейские разоблачили 38-летнего мужчину, который ограбил двух своих знакомых, нанеся ущерб на полмиллиона гривен. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Двое местных жительниц обратились к правоохранителям с заявлениями о пропаже денег и ювелирных украшений из их домов. Одна из женщин хранила ценности в тайнике в мебели, другая - в сейфе. Во время проверки тайников владелицы обнаружили, что имущество исчезло.

Оперативники установили, что к кражам причастен сожитель одной из потерпевших, уроженец Киевской области. Мужчина знал, где его партнерша прятала ключи от сейфа, и, воспользовавшись ее отсутствием, похитил сбережения, заменив настоящие банкноты сувенирными. У подруги своей сожительницы он украл вещи во время визита, когда хозяйка отвлеклась.

Злоумышленник признался в содеянном и объяснил, что похищенные средства потратил на погашение кредитных долгов. Полиция также выяснила, что мужчина уже имел судимость за кражи и находился на испытательном сроке, когда совершил новые преступления.

Подозреваемого задержали, ему инкриминируют кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По действующему законодательству, мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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