Верховный Суд подтвердил обязанность учитывать охранные зоны памятника археологии при выдаче градостроительных условий и ограничений — дело о застройке возле Новоалександровского кургана

Верховный Суд указал, что орган местного самоуправления или местная государственная администрация обязаны учитывать наличие объектов культурного наследия при выдаче градостроительных условий и ограничений независимо от их отражения в генеральном плане.

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Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу заместителя руководителя Днепропетровской областной прокуратуры по делу о защите Новоалександровского кургана – памятника археологии местного значения – при застройке прилегающей территории.

Днепропетровский окружной административный суд решением от 8 августа 2023 года удовлетворил иск Общественной организации к Управлению инфраструктуры, градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии Днепровской РГА и Днепровской РВА о признании противоправной бездеятельности относительно нарушений при проектировании жилых домов в с. Новоалександровка из-за отсутствия ограничений для охранной зоны Новоалександровского кургана; о признании противоправным пункта Градостроительных условий и ограничений (ГУО) из-за игнорирования охранной зоны и обязательства проверить соблюдение законодательства по охране памятника археологии местного значения.

Суд первой инстанции исходил из того, что на момент выдачи Градостроительных условий и ограничений ответчик был осведомлен о статусе кургана как памятника археологии местного значения, однако не определил в документах планировочных ограничений. Также суд указал на противоправную бездеятельность Днепровской РВА относительно ненадлежащего рассмотрения заявления истца.

Третий апелляционный административный суд постановлением от 19 ноября 2024 года отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд мотивировал свое решение тем, что утвержденный в 2017 году Генеральный план села Новоалександровка не содержал информации о памятнике археологии местного значения, что, по мнению суда, исключало возможность определения охранных зон. Апелляционный суд также счел, что поскольку ответчик выдал новую редакцию Градостроительных условий и ограничений, то предыдущая редакция утратила силу, и поэтому не было оснований для признания бездеятельности ответчика.

Верховный Суд отменил постановление Третьего апелляционного административного суда от 19 ноября 2024 года, а дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, признав, что судебное решение не соответствует критериям законности и обоснованности, предусмотренным статьей 242 КАС Украины.

Суд кассационной инстанции отметил, что органы местного самоуправления, предоставляя градостроительные условия и ограничения, обязаны учитывать охранные зоны объектов культурного наследия, даже если такие зоны не отражены в графических материалах Генерального плана населенного пункта или не внесены в градостроительный кадастр. Отсутствие упоминания о памятнике в Генеральном плане населенного пункта не означает, что его нет или что строительство в этой зоне разрешено без ограничений, установленных в зоне охраны и/или буферной зоне, если она зафиксирована в государственном реестре.

Градостроительные условия и ограничения могут быть изменены после их первоначального предоставления, и новая редакция ГУО может устранить предыдущее нарушение требований градостроительного законодательства. В таком случае суд должен проверить текст новой редакции Градостроительных условий и ограничений на предмет соблюдения требований законодательства и градостроительной документации, указаны ли в новой редакции ГУО конкретные ограничения (запрет определенной высотности, типа застройки и т.д.).

Отменяя часть Градостроительных условий и ограничений, которая нарушает закон, суд может обязать орган местного самоуправления (орган, предоставляющий ГУО) повторно рассмотреть соответствующий вопрос и принять новое решение взамен отмененного пункта с учетом требований Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», Земельного кодекса Украины, государственных строительных норм (ГСН) и других нормативно-правовых актов в сфере градостроительства.

По рассматриваемому делу суд апелляционной инстанции установил, что Управление инфраструктуры, градостроительства и архитектуры Днепровской РГА 16 июля 2024 года выдало новую редакцию Градостроительных условий и ограничений, однако не проверил законность первичных ГУО на момент их выдачи, содержание внесенных 16 июля 2024 года изменений, а также соответствие новой редакции законодательству и градостроительной документации, и, как следствие, пришел к преждевременному выводу, что новая редакция Градостроительных условий и ограничений учитывает охранные зоны памятника культурного наследия.

Верховный Суд в данном деле отметил, что ссылка на военное положение как основание для бездействия субъекта властных полномочий не является допустимой, если речь идет о потенциальном уничтожении памятника культурного наследия. Введение военного положения не освобождает государственные администрации от обязанности реагировать на обращения относительно угрозы нарушения публичного интереса, в частности в сфере охраны культурного наследия. При наличии такой угрозы субъект властных полномочий обязан инициировать получение разрешения центрального органа исполнительной власти для проведения проверки в соответствии с пунктом 2 постановления Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 года № 303.

Основные правовые позиции Верховного Суда по этому делу:

Отсутствие в градостроительных документах информации об охранных зонах не освобождает орган местного самоуправления или местную государственную администрацию от обязанности их соблюдения и обеспечения контроля за законностью застройки; соответствующий орган должен принять меры для ее установления и включения ограничений в градостроительные условия и ограничения. Орган местного самоуправления или местная государственная администрация обязаны учитывать наличие объектов культурного наследия при выдаче градостроительных условий и ограничений независимо от их отражения в генеральном плане; выдача градостроительных документов без учета таких требований является основанием для отмены ГУО полностью или в части.

Постановление Верховного Суда от 24 марта 2025 года по делу № 160/1776/24 (административное производство № К/990/49493/24).

Автор: Наталя Мамченко

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