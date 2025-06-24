В Сумах судили мужчину, который через соцсети отрицал войну

Суд утвердил соглашение о признании виновности

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Заречный районный суд города Сумы вынес приговор мужчине, признанному виновным в распространении через средства массовой информации материалов, оправдывающих, признающих правомерной или отрицающих вооружённую агрессию России против Украины, сообщает пресс-служба суда.

Суд утвердил соглашение о признании вины, заключённое между прокурором и обвиняемым.

Обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. В то же время, на основании ст. 75 УК Украины он освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Согласно материалам дела, мужчина через социальное приложение распространял материалы, содержащие оправдание, признание правомерности, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, а также прославление лиц, участвовавших в ней. В частности, установлено, что с помощью функции «репост» на личной странице обвиняемый размещал публикации, формировавшие у пользователей соцсетей антивластные и пророссийские настроения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело 591/6373/25).

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