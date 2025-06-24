Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Сумах судили мужчину, который через соцсети отрицал войну

21:44, 24 июня 2025
Суд утвердил соглашение о признании виновности
В Сумах судили мужчину, который через соцсети отрицал войну
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заречный районный суд города Сумы вынес приговор мужчине, признанному виновным в распространении через средства массовой информации материалов, оправдывающих, признающих правомерной или отрицающих вооружённую агрессию России против Украины, сообщает пресс-служба суда.

Суд утвердил соглашение о признании вины, заключённое между прокурором и обвиняемым.

Обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. В то же время, на основании ст. 75 УК Украины он освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Согласно материалам дела, мужчина через социальное приложение распространял материалы, содержащие оправдание, признание правомерности, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, а также прославление лиц, участвовавших в ней. В частности, установлено, что с помощью функции «репост» на личной странице обвиняемый размещал публикации, формировавшие у пользователей соцсетей антивластные и пророссийские настроения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело 591/6373/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ определили победителем конкурса Александра Цивинского

Кабмин получит от конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности одну кандидатуру на назначение – это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский.

Гетманцев и Арахамия подали законопроект об уникальном режиме для предприятий ОПК, предусматривающий их освобождение от ряда налогов

В рамках пакета законопроектов о Defence City предусмотрено освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, освобождение от земельного налога, освобождение от налога на недвижимость и от экологического налога.

Соискатели профтехобразования, начавшие обучение после 25 лет, потеряют право на отсрочку – комитет готовится рассмотреть законопроект

Правительство недовольно решениями судов, которые выносят решения в пользу соискателей образования, а также возросшим количеством военнообязанных мужчин старше 25 лет среди получающих профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование.

Генпрокурор Руслан Кравченко отменил положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв

По словам Руслана Кравченко, Положение позволяло назначения вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

Верховный Суд подтвердил обязанность учитывать охранные зоны памятника археологии при выдаче градостроительных условий и ограничений — дело о застройке возле Новоалександровского кургана

Верховный Суд указал, что орган местного самоуправления или местная государственная администрация обязаны учитывать наличие объектов культурного наследия при выдаче градостроительных условий и ограничений независимо от их отражения в генеральном плане.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду