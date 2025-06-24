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В Киеве женщина пришла на первую смену уборщицей — и сразу украла 10 тысяч гривен

19:55, 24 июня 2025
38-летняя киевлянка нашла работу в кафе, но вместо уборки успела лишь обокрасть коллегу и скрыться с деньгами.
В Киеве женщина пришла на первую смену уборщицей — и сразу украла 10 тысяч гривен
Иллюстративное фото, источник - unsplash
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В Киеве сообщили о подозрении 38-летней женщине, которая в первый рабочий день украла у сотрудницы кафе деньги. Об этом сообщает столичная полиция.

Согласно материалам следствия, женщина нашла в интернете вакансию уборщицы в одном из столичных заведений общественного питания. На свою первую смену она пришла в нетрезвом состоянии, а уже через 20 минут после прихода зашла в подсобное помещение, где из сумки сотрудницы достала кошелёк и украла 10 тысяч гривен.

После содеянного женщина сразу покинула заведение.

Правоохранители в тот же день задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по месту её проживания и изъяли похищенные деньги.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

За совершение кражи в условиях военного положения подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

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