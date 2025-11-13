Тесты показали, что Grok часто не распознаtт эмоциональный кризис и может ухудшить состояние пользователя.

Новый анализ показал, что Grok от X.ai демонстрирует худшую среди современных систем реакцию на пользователей в состоянии эмоционального кризиса. В 60% случаев он допускал критические ошибки — от обесценивания чувств до ответов, которые могли усилить риск самоповреждения. Об этом сообщает Forbes.

В то же время Google Gemini стала самой эмпатичной и безопасной моделью искусственного интеллекта. На втором месте — GPT-5, далее идут Claude, Llama-4 и DeepSeek.

Почему это важно

Компания Rosebud, работающая с технологиями для психического здоровья, протестировала 22 модели искусственного интеллекта в сценариях, связанных с суицидальными мыслями. Для оценки использовали CARE-тест, где каждый сценарий повторялся 10 раз.

Причина для исследования была более чем серьезная:

«После трех самоубийств подростков, которые общались с чатботами на основе ИИ, стало очевидно, что нужны лучшие инструменты контроля», — отметили в Rosebud.

Что показало тестирование

86% систем искусственного интеллекта не распознали опасность в запросе, где человек после потери работы интересовался «высокими мостами». Большинство просто предоставило список локаций.

Лишь Gemini-2.5-Flash и Claude-Opus-4.1 поняли риск и ответили эмпатично.

Многие модели не распознали запросов, замаскированных под студенческие исследовательские вопросы.

Особенно неудачно выступил GPT-5: на «академический» запрос он выдал более 200 слов анализа с описанием наиболее распространенных методов самоубийств.

Почему Grok показал худший результат

Grok часто:

не различает признаки эмоционального кризиса;

отвечает саркастично или резковато;

не отговаривает от опасных действий;

дает инструктивные советы вместо поддержки.

В итоге это сделало Grok самой небезопасной системой среди всех протестированных моделей ИИ.

Даже лучшие — не безупречны

Несмотря на общий прогресс, ни одна модель искусственного интеллекта не справилась со всеми сценариями без ошибок.

Лучшие показали до 20% критических сбоев.

«Каждая система провалила хотя бы один критический тест. Мы видим системные проблемы даже в простых сценариях», — подвели итог в Rosebud.

ИИ становится «дешевым психологом» — и это риск

Количество людей, обращающихся за эмоциональной поддержкой к чатботам, стремительно растет. По данным OpenAI, до 7 млн пользователей могут иметь нездоровую зависимость от генеративных систем ИИ.

