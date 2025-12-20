Как подать документы на назначение пенсии онлайн — алгоритм действий

Чтобы подать документы на назначение пенсии онлайн, необходимо подготовить ряд документов.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило алгоритм действий по подаче документов на назначение пенсии онлайн.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органов ПФУ независимо от места регистрации, проживания или пребывания.

Чтобы подать документы на назначение пенсии онлайн, прежде всего необходимо подготовить цветные скан-копии документов:

паспорта и идентификационного кода;

документов о страховом стаже (трудовой книжки, диплома об обучении на дневной форме, свидетельства о рождении ребенка/детей, военного билета и т. п.);

справки о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (подается по желанию, если вы считаете, что в тот период у вас была очень высокая зарплата, которая может положительно повлиять на начисление вашей пенсии);

заявления об открытии банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

свидетельства о браке — предоставляют женщины в случае изменения фамилии.

В ПФУ отметили, что для каждого вида пенсии существует свой перечень документов, необходимых для ее оформления. Например, для назначения пенсии по инвалидности необходимо дополнительно подать документы для обоснования этой инвалидности.

Для подачи обращения о назначении пенсии выполните следующие шаги.

Авторизуйтесь на веб-портале ПФУ одним из способов:

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в налоговой службе или другом органе КНЕДП, выдающем КЭП (перечень всех органов можно найти по ссылке);

с помощью системы электронной идентификации GOV ID (то есть банковской карты). BankID поддерживает большинство банков Украины — ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, Sense Bank и другие;

с помощью Дія.Підпис (ее можно получить, если в приложении «Дія» есть хотя бы один из следующих документов — ID-карта, биометрический загранпаспорт, загранпаспорт, выданный после 2015 года, или вид на временное либо постоянное место жительства).

Выполните следующие шаги:

в разделе «Относительно пенсионного обеспечения» выберите вкладку «Заявление на назначение пенсии». Дайте согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений о обработке вашего заявления. Нажмите «Продолжить» и выберите вид пенсии, например — «Пенсия по возрасту»;

дайте ответы на вопросы анкеты-опросника для заполнения атрибутов обращения и предоставьте согласие на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку);

прикрепите скан-копии необходимых документов. Помните: размер каждого файла со сканированным документом не должен превышать 1 Мб.

После этих этапов на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам предыдущих шагов. При необходимости форму заявления можно отредактировать.

Для завершения всех операций подпишите заявление и отправьте его в ПФУ, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Статус обработки заявления можно просматривать во вкладке «Мои обращения».

Алгоритм действий подачи документов на назначение пенсии через портал «Дія» аналогичен подаче документов через веб-портал ПФУ.

