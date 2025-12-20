Як подати документи на призначення пенсії онлайн — алгоритм дій

Щоб подати документи на призначення пенсії онлайн, потрібно підготувати низку документів.

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало алгоритм дій щодо подачі документів на призначення пенсії онлайн.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру органів ПФУ незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування.

Щоб подати документи на призначення пенсії онлайн, насамперед потрібно підготувати кольорові скан-копії документів:

- паспорта та ідентифікаційного коду;

- документів про страховий стаж (трудової книжки, диплома про навчання на денній формі, свідоцтва про народження дитини/дітей, військового квитка тощо);

- довідку про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 (подається за бажанням, якщо вважаєте, що в той період часу у вас була дуже висока зарплата, яка може позитивно вплинути на нарахування вашої пенсії);

- заяву про відкриття банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

- свідоцтва про шлюб – надають жінки у випадку зміни прізвища.

У ПФ зазначили, що для кожного виду пенсії є свій перелік документів, необхідних для її оформлення. До прикладу, для призначення пенсії по інвалідності необхідно додатково подати документи для обґрунтування цієї інвалідності.

Для подання звернення про призначення пенсії виконайте наступні кроки:

Авторизуйтеся на вебпорталі ПФУ одним із способів:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати в податковій службі або іншому органі КНЕДП, що видають КЕП (перелік усіх органів можна знайти за посиланням);

- за допомогою системи електронної ідентифікації GOV ID (тобто банківської картки). BankID підтримує більшість банків України – Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, Sense bank та інші;

- за допомогою Дія.Підпис (його можна отримати, якщо у застосунку Дія є хоча б один з цих документів – ID-картка, біометричний закордонний паспорт, закордонний паспорт, виданий після 2015 року або посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання).

Виконайте наступні кроки:

- у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Надайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви. Натисніть «Продовжити» та оберіть вид пенсії, наприклад – «Пенсія за віком»;

- дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (поставити позначку);

- прикріпіть скан-копії необхідних документів. Пам’ятайте: розмір кожного файлу зі сканованим документом не повинен перевищувати 1 Мб.

Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами попередніх кроків. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.

Для завершення всіх операцій підпишіть заяву та відправте до ПФУ, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

Статус обробки заяви можна переглядати у вкладці «Мої звернення».

Алгоритм дій подачі документів на призначення пенсії через Портал. Дія аналогічний подачі документів через вебпорталі ПФУ.

