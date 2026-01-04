Перерасчет пенсий с 1 января — кто получит больше, а у кого не изменятся выплаты

Все перерасчеты пенсионных выплат проводятся в автоматизированном режиме без дополнительных обращений в органы Пенсионного фонда.

Фото: volynnews.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете на 2026 год» с 1 января 2026 года размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц повышен с 2 361 до 2 595 гривен, то есть на 234 гривны. Исходя из этого, минимальный размер пенсионной выплаты с этой даты не может быть ниже 2 595 гривен. Соответственно, увеличен и максимальный размер пенсий до 25 950 гривен (2 595,0 × 10). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

С 1 января 2026 года проведет перерасчет составляющих пенсионных выплат, которые базируются на размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж, повышений, надбавок, других пенсионных выплат, установленных законодательством.

Также перерасчету в соответствии с ростом прожиточного минимума подлежат:

– доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренная Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (для неработающих пенсионеров);

– надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;

– доплаты в соответствии с Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Таким образом, суммы, на которые увеличатся пенсионные выплаты, у каждого лица будут индивидуальными, а именно — зависимыми от составляющих пенсионной выплаты, которые напрямую рассчитываются исходя из величины прожиточного минимума. Результаты проведенного перерасчета пенсионеры увидят уже при получении пенсии в январе 2026 года.

Все перерасчеты пенсионных выплат проводятся в автоматизированном режиме без дополнительных обращений в органы Пенсионного фонда.

После проведенного перерасчета не изменятся минимальные размеры пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. В частности, это касается лиц:

достигших возраста 65 лет, не работающих, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеющих полный страховой стаж 30/35 лет — 3 758 гривен;

достигших 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеющих страховой стаж 20/25 лет — 3 758 гривен;

в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеющих страховой стаж 30/35 лет — 3 613 гривен;

в возрасте до 70 лет (работающих), имеющих страховой стаж 30/35 лет, а также лиц с инвалидностью I группы (независимо от возраста и продолжительности страхового стажа), получающих пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» — 3 323 гривны;

других категорий пенсионеров, не работающих (независимо от возраста и закона, в соответствии с которым назначена пенсия) — 3 038 гривен.

Пенсионный фонд напомнил, что перерасчет повышения детям войны в соответствии с Законом Украины «О социальной защите детей войны» (66,43 грн согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2011 года № 1381 «О повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения» (с изменениями, внесенными постановлением КМУ от 25 марта 2014 года № 112 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам пенсионного обеспечения»)) и дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, а также компенсационной выплаты в связи с утратой кормильца в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (размеры определены постановлением КМУ от 23 ноября 2011 года № 1210 «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (с изменениями, внесенными постановлением КМУ от 25 марта 2014 года № 112)), исходя из нового размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2026 года не проводится, поскольку указанные суммы установлены законодательством в фиксированном размере, который не зависит от величины такого прожиточного минимума.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.