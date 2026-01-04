Перерахунок пенсій з 1 січня — хто отримає більше, а у кого не зміняться виплати

Усі перерахунки пенсійних виплат проводяться в автоматизованому режимі без додаткових звернень до органів Пенсійного фонду.

Фото: volynnews.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2026 рік» з 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб підвищено з 2 361 до 2 595 гривень або на 234 гривні. Виходячи з цього, мінімальний розмір пенсійної виплати з цієї дати не може бути нижчим, ніж 2 595 гривень. Відповідно, збільшено максимальний розмір пенсій до 25 950 гривень (2 595,0*10). Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

З 1 січня 2026 року буде проведено перерахунок складових пенсійних виплат, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормативний стаж, підвищення, надбавок, інших пенсійних виплат, установлених законодавством.

Також, перерахунку відповідно до зростання прожиткового мінімуму підлягають:

– доплата за понаднормовий стаж, передбачена Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (для непрацюючих пенсіонерів);

– надбавка до пенсії за особливі заслуги згідно з Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

– доплати відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Тож суми, на які зростуть пенсійні виплати, у кожної особи будуть індивідуальні, а саме: залежні від складових пенсійної виплати, які напряму розраховуються від величини прожиткового мінімуму. Результати проведеного перерахунку пенсіонери побачать уже при отриманні пенсії у січні 2026 року.

Усі перерахунки пенсійних виплат проводяться в автоматизованому режимі без додаткових звернень до органів Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді зазначили, що після проведеного перерахунку не зміняться мінімальні розміри пенсійних виплат для окремих категорій громадян. Зокрема, це стосується осіб:

які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та мають повний страховий стаж 30/35 років – 3 758 гривень;

яким виповнилося 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та мають страховий стаж 20/25 років – 3 758 гривень;

віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та мають страховий стаж 30/35 років – 3 613 гривень;

віком до 70 років(працюючим), які мають страховий стаж 30/35 років та особам з інвалідністю І групи (незалежно від віку та тривалості страхового стажу), які отримають пенсії, призначені відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" – 3 323 гривень;

іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію) – 3 038 гривень.

ПФ нагадав, що перерахунок підвищення дітям війни відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (66,43 грн відповідно до постанови КМУ від 28 грудня 2011 року №1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» (із змінами, внесеними постановою КМУ від 25 березня 2014 року №112 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань пенсійного забезпечення»)) та додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (розміри визначені постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами, внесеними постановою КМУ від 25 березня 2014 року №112) виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01 січня 2026 року не проводиться, оскільки зазначені суми встановлені законодавством у фіксованому розмірі, який не залежить від величини такого прожиткового мінімуму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.