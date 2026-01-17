  1. Общество

17 января – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 17 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
17 января отмечают Международный день наставничества.
17 января – какой сегодня праздник и главные события
Фото: objectiv.tv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

17 января в Украине отмечают Международный день наставничества и День детских изобретений. Кроме того, на эту дату приходится День канатной дороги и День отказа от новогодних обещаний.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В истории 17 января отмечено рядом важных событий:

  • В 1912 году члены экспедиции британского исследователя Роберта Скотта достигли Южного полюса.
  • В 1920 году вступила в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, которой был введен Сухой закон.
  • В 1921 году в Вене был создан Украинский свободный университет, который впоследствии перевели в Прагу.
  • В 1987 году был создан Совет женщин Украины.
  • В 1992 году Республика Экваториальная Гвинея официально признала независимость Украины.
  • В 2010 году состоялся первый тур выборов Президента Украины. Во второй тур, который прошел 7 февраля 2010 года, вышли Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. По результатам голосования победу одержал Виктор Янукович, который стал Президентом Украины.

По церковному календарю в этот день чтят память преподобного Антония Великого. Его считают основателем отшельнического духовенства. Антоний родился в Египте в богатой христианской семье, а после смерти родителей раздал все свое имущество бедным и поселился в пещере, где посвятил жизнь молитве. Преподобный основал монастырь, однако сам находился там редко.

Именины 17 января празднуют Антон, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван и Антонина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]