17 января – какой сегодня праздник и главные события

17 января отмечают Международный день наставничества.

Фото: objectiv.tv

17 января в Украине отмечают Международный день наставничества и День детских изобретений. Кроме того, на эту дату приходится День канатной дороги и День отказа от новогодних обещаний.

В истории 17 января отмечено рядом важных событий:

В 1912 году члены экспедиции британского исследователя Роберта Скотта достигли Южного полюса.

В 1920 году вступила в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, которой был введен Сухой закон.

В 1921 году в Вене был создан Украинский свободный университет, который впоследствии перевели в Прагу.

В 1987 году был создан Совет женщин Украины.

В 1992 году Республика Экваториальная Гвинея официально признала независимость Украины.

В 2010 году состоялся первый тур выборов Президента Украины. Во второй тур, который прошел 7 февраля 2010 года, вышли Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. По результатам голосования победу одержал Виктор Янукович, который стал Президентом Украины.

По церковному календарю в этот день чтят память преподобного Антония Великого. Его считают основателем отшельнического духовенства. Антоний родился в Египте в богатой христианской семье, а после смерти родителей раздал все свое имущество бедным и поселился в пещере, где посвятил жизнь молитве. Преподобный основал монастырь, однако сам находился там редко.

Именины 17 января празднуют Антон, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван и Антонина.

