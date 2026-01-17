  1. Суспільство

17 січня – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 17 січня 2026
17 січня відзначають Міжнародний день наставництва.
Фото: objectiv.tv
17 січня в Україні відзначають Міжнародний день наставництва та День дитячих винаходів. Окрім цього, на цю дату припадають День канатної дороги та День відмови від новорічних обіцянок.

В історії 17 січня позначене низкою важливих подій:

  • У 1912 році члени експедиції британського дослідника Роберта Скотта досягли Південного полюса.
  • У 1920 році набула чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, якою було запроваджено Сухий закон.
  • У 1921 році у Відні створили Український вільний університет, який згодом перевели до Праги.
  • У 1987 році було утворено Раду жінок України.
  • У 1992 році Республіка Екваторіальна Гвінея офіційно визнала незалежність України.
  • 2010 року відбувся перший тур виборів Президента України. До другого туру, який пройшов 7 лютого 2010 року, вийшли Віктор Янукович та Юлія Тимошенко. За результатами голосування перемогу здобув Віктор Янукович, який став Президентом України.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять преподобного Антонія Великого. Його вважають засновником відлюдного духовенства. Антоній народився в Єгипті у заможній християнській родині, а після смерті батьків роздав усе своє майно бідним і оселився у печері, де присвятив життя молитві. Преподобний заснував монастир, однак сам перебував там рідко.

Іменини 17 січня святкують Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван та Антоніна.

яке сьогодні свято свято

