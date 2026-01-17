  1. Общество

Землю накроет магнитная буря – сколько она продлится и чего ожидать

08:48, 17 января 2026
Ученые прогнозируют повышенную скорость солнечного ветра и слабые штормовые периоды как минимум в течение трех дней.
Землю накроет магнитная буря – сколько она продлится и чего ожидать
В субботу, 17 января, на Земле начнется новая магнитная буря. Об этом сообщила Британская геологическая служба.

По информации ученых, в настоящее время фиксируется повышенная скорость солнечного ветра, что увеличивает вероятность возникновения отдельных активных периодов. Начиная с сегодняшнего дня, на нашу планету также начнет влиять корональное отверстие на Солнце.

В сообщении отмечается, что этот фактор еще больше повысит скорость солнечного ветра, что, вероятно, приведет к небольшим штормовым периодам.

Ожидается, что магнитная буря продлится как минимум 17, 18 и 19 января.

По данным meteoagent, уровень магнитной бури составит G1, что соответствует слабой буре, однако она может быть несколько интенсивнее.

Для уменьшения проявлений метеозависимости рекомендуется придерживаться здорового образа жизни: сбалансированно питаться, достаточно спать, пить много воды и травяных чаев, избегать стрессов, кофе и вредных привычек. Также советуют больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься умеренными физическими упражнениями для укрепления организма. В случае появления сильных симптомов следует обратиться за консультацией к врачу.

магнитные бури земля

Лента новостей

Блоги
Публикации
