Землю накриє магнітна буря – скільки триватиме та чого чекати

Вчені прогнозують підвищену швидкість сонячного вітру та слабкі штормові періоди щонайменше протягом трьох днів.

У суботу, 17 січня, на Землі розпочнеться нова магнітна буря. Про це повідомила Британська геологічна служба.

За інформацією вчених, наразі фіксується підвищена швидкість сонячного вітру, що збільшує ймовірність виникнення окремих активних періодів. Починаючи з сьогоднішнього дня, на нашу планету також почне впливати корональна діра на Сонці.

У повідомленні зазначається, що цей фактор ще більше підвищить швидкість сонячного вітру, що, ймовірно, призведе до невеликих штормових періодів.

Очікується, що магнітна буря триватиме щонайменше 17, 18 та 19 січня.

За даними meteoagent, рівень магнітної бурі становитиме G1, що відповідає слабкій бурі, однак вона може бути дещо інтенсивнішою.

Для зменшення проявів метеозалежності рекомендується дотримуватися здорового способу життя: збалансовано харчуватися, достатньо спати, пити багато води та трав’яних чаїв, уникати стресів, кави й шкідливих звичок. Також радять більше часу проводити на свіжому повітрі та займатися помірними фізичними вправами для зміцнення організму. У разі появи сильних симптомів слід звернутися за консультацією до лікаря.

