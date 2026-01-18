Как подать заявление на изменение способа выплаты пенсии — алгоритм действий
08:48, 18 января 2026
Чтобы изменить способ выплаты пенсии, необходимо сделать 5 шагов.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, как подать заявление на изменение способа выплаты пенсии/реквизитов.
Алгоритм действий:
- войти в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- в разделе «Относительно пенсионного обеспечения» выбрать «Внесение изменений в пенсионное дело»;
- выбрать вкладку «Заявление на изменение способа выплаты пенсии» или «Заявление на изменение платежных реквизитов»;
- заполнить обязательные поля и прикрепить скан-копии документов (паспорт, идентификационный код);
- подписать анкету-заявление КЭП и направить в Пенсионный фонд Украины.
