Как подать заявление на изменение способа выплаты пенсии — алгоритм действий

08:48, 18 января 2026
Чтобы изменить способ выплаты пенсии, необходимо сделать 5 шагов.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, как подать заявление на изменение способа выплаты пенсии/реквизитов.

Алгоритм действий:

  1. войти в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  2. в разделе «Относительно пенсионного обеспечения» выбрать «Внесение изменений в пенсионное дело»;
  3. выбрать вкладку «Заявление на изменение способа выплаты пенсии» или «Заявление на изменение платежных реквизитов»;
  4. заполнить обязательные поля и прикрепить скан-копии документов (паспорт, идентификационный код);
  5. подписать анкету-заявление КЭП и направить в Пенсионный фонд Украины.

