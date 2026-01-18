Як подати заяву на зміну способу виплати пенсії — алгоритм дій
Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області пояснило, як подати заяву на зміну способу виплати пенсії/реквізитів.
Алгоритм дій:
1) зайти до особистого кабінету на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
2) у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» вибрати «Внесення змін до пенсійної справи»;
3) обрати вкладку «Заява на зміну способу виплати пенсії» або «Заява на зміну виплатних реквізитів»;
4) заповнити обов'язкові поля та прикріпити скан-копії документів (паспорт, ідентифікаційний код);
5) підписати анкету-заяву КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.
