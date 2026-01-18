  1. Суспільство

Як подати заяву на зміну способу виплати пенсії — алгоритм дій

08:48, 18 січня 2026
Щоб змінити спосіб виплати пенсії треба зробити 5 кроків.
Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області пояснило, як подати заяву на зміну способу виплати пенсії/реквізитів.

Алгоритм дій:

1) зайти до особистого кабінету на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

2) у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» вибрати «Внесення змін до пенсійної справи»;

3) обрати вкладку «Заява на зміну способу виплати пенсії» або «Заява на зміну виплатних реквізитів»;

4) заповнити обов'язкові поля та прикріпити скан-копії документів (паспорт, ідентифікаційний код);

5) підписати анкету-заяву КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні



