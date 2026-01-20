  1. Общество

Субсидия в Украине: о каких изменениях необходимо сообщать органу ПФУ

08:48, 20 января 2026
Изменения, о которых следует информировать Пенсионный фонд, определены в п. 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий.
Получатель жилищной субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, информировать о них орган Пенсионного фонда Украины. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

К таким обстоятельствам относятся:

  • изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи члена домохозяйства;
  • изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • смена управителя, исполнителя коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация о смене предоставляется исполнителем услуги), создание объединения;
  • осуществление одноразовой покупки на сумму свыше 100 тысяч гривен, а также приобретение или получение права собственности на недвижимое имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен;
  • в случае покупки, в том числе в кредит, генерирующих установок на сумму, превышающую 150 тыс. гривен;
  • получение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или в поселках городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, однако сообщать о ее приобретении органу Фонда необходимо);
  • осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен (речь идет не о разовой покупке, а обо всех операциях в общей сумме 50 тысяч гривен за 12 месяцев);
  • получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия, либо членом его семьи одноразового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества или его основной части, гранта или стипендии на обучение);
  • открытие депозитного банковского счета (счетов) на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, либо приобретение облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;
  • наступление условий, при которых утрачивается право на получение субсидии на сверхнормативную площадь жилья (назначение жилищных субсидий на сверхнормативную площадь жилья пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении (доме), состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения у них других источников доходов);
  • пребывание за границей лица из состава домохозяйства либо члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более чем 60 дней;
  • осуществление в соответствии с договором, нормативно-правовым или распорядительным актом оплаты жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, расходов на коммунальные услуги либо расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет либо исполнительным органом за счет средств местного бюджета;
  • предоставление кем-либо из состава домохозяйства либо членом семьи лица из состава домохозяйства в аренду квартиры или дома внутренне перемещенному лицу и получение субсидии на оплату стоимости арендованной квартиры (дома) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225.

Изменения, о которых следует информировать Пенсионный фонд, определены в п. 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

субсидия

