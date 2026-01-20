Субсидия в Украине: о каких изменениях необходимо сообщать органу ПФУ

Изменения, о которых следует информировать Пенсионный фонд, определены в п. 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получатель жилищной субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, информировать о них орган Пенсионного фонда Украины. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

К таким обстоятельствам относятся:

изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

смена управителя, исполнителя коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация о смене предоставляется исполнителем услуги), создание объединения;

осуществление одноразовой покупки на сумму свыше 100 тысяч гривен, а также приобретение или получение права собственности на недвижимое имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен;

в случае покупки, в том числе в кредит, генерирующих установок на сумму, превышающую 150 тыс. гривен;

получение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или в поселках городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, однако сообщать о ее приобретении органу Фонда необходимо);

осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен (речь идет не о разовой покупке, а обо всех операциях в общей сумме 50 тысяч гривен за 12 месяцев);

получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия, либо членом его семьи одноразового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества или его основной части, гранта или стипендии на обучение);

открытие депозитного банковского счета (счетов) на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, либо приобретение облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

наступление условий, при которых утрачивается право на получение субсидии на сверхнормативную площадь жилья (назначение жилищных субсидий на сверхнормативную площадь жилья пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении (доме), состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения у них других источников доходов);

пребывание за границей лица из состава домохозяйства либо члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более чем 60 дней;

осуществление в соответствии с договором, нормативно-правовым или распорядительным актом оплаты жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, расходов на коммунальные услуги либо расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет либо исполнительным органом за счет средств местного бюджета;

предоставление кем-либо из состава домохозяйства либо членом семьи лица из состава домохозяйства в аренду квартиры или дома внутренне перемещенному лицу и получение субсидии на оплату стоимости арендованной квартиры (дома) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225.

Изменения, о которых следует информировать Пенсионный фонд, определены в п. 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.