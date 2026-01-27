27 января – какой сегодня праздник и главные события

27 января в Украине и в мире Международный день памяти жертв Холокоста.

Фото: shutterstock.com

Во вторник, 27 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

27 января в Украине и в мире Международный день памяти жертв Холокоста. Это дата, когда советские войска освободили крупнейший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в 1945 году. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, чтобы почтить память миллионов людей, погибших во время Холокоста. Холокост - это систематическое истребление евреев, ромов, поляков, больных, людей с инвалидностью и других групп, которых нацисты считали «неполноценными».

А еще 27 января Международный день портвейна. Портвейн – это крепкое красное вино, ферментируемое в специальных условиях и обогащаемое виноградным спиртом, останавливающее процесс брожения и сохраняющее природную сладость вина. Этот процесс придает портвейну особую глубину вкуса и ароматов. Портвейн получил свое название от Порту, который является главным портом для экспорта этого вина. Самые известные его сорта – это руби, тауни, белый и винтаж, и каждый из них имеет свои характерные отличия во вкусовых нотках и процессе выдержки.

Какой сегодня церковный праздник

27 января в церковном календаре – перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. Иоанн Златоуст был одним из величайших церковных деятелей и проповедников, известным за свои красноречивые проповеди и глубокие богословские труды. Он был патриархом Константинополя. Перенос мощей святого Иоанна Златоуста произошел в середине V века. После его смерти его мощи были перенесены из Комана Понтийских в Константинополь. Это событие символизировало восстановление мира и гармонии в церкви благодаря его учениям и моральному авторитету.

Календарь важных событий за 27 января

1302 год – после захвата Флоренции черными гвельфами поэта и политика Данте Алигьери высылают из города;

1527 год — происходит битва под Ольшаницей, одна из величайших побед над татарами русско-литовского войска под предводительством князя Константина Острожского;

1785 год — основывает Университет Джорджии, старейший общественный университет США;

1859 год – Оттава становится столицей Канады;

1860 год — впервые публикуют полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1880 год — Томас Эдисон получает патент на электрическую лампу накаливания;

1918 год – начинается гражданская война в Финляндии;

1918 год — на экраны США выходит фильм "Тарзан из племени обезьян" с Элмо Линкольном в главной роли;

1921 год — Польша признает независимость Литвы;

1926 год — в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэйрд проводит публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения — телевизора;

1944 год — утверждают первые награды Украинской повстанческой армии;

1967 год – во время репетиции полета на Луну загорается американский корабль Аполлон-1, все члены экипажа погибают;

1967 год — США, Великобритания и Советский Союз заключают международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства;

1973 год – в Париже подписывают соглашение о выводе американских войск из Вьетнама;

1983 год — в Японии завершают строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегающего между островами Хонсю и Хоккайдо;

1992 год — Зимбабве признает независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Канадой и Португалией;

1997 год – Аслан Масхадов становится президентом Чеченской Республики Ичкерия;

2015 год — начинаются активные бои за Дебальцево во время Войны на востоке Украины;

2022 год — стрельба на заводе Южномаши в Днепре, в результате которой погибают 5 человек.

