27 січня – яке сьогодні свято та головні події

27 січня в Україні і світі Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Фото: shutterstock.com

У вівторок, 27 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 січня в Україні і світі Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Це дата, коли радянські війська звільнили найбільший нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау 1945 року. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2005 року, щоб вшанувати пам'ять мільйонів людей, які загинули під час Голокосту. Голокост — це систематичне винищення євреїв, ромів, поляків, хворих, людей з інвалідністю та інших груп, яких нацисти вважали «неповноцінними».

А ще 27 січня Міжнародний день портвейну. Портвейн — це міцне червоне вино, яке ферментується в спеціальних умовах і збагачується виноградним спиртом, що зупиняє процес бродіння і зберігає природну солодкість вина. Цей процес надає портвейну особливу глибину смаку та ароматів. Портвейн отримав свою назву від міста Порту, яке є головним портом для експорту цього вина. Найвідоміші його сорти — це рубі, тауні, білий і вінтаж, і кожен з них має свої характерні відмінності в смакових нотках і процесі витримки.

Яке сьогодні церковне свято

27 січня в церковному календарі – перенесення мощей святого Івана Златоустого. Іван Златоуст був одним з найвидатніших церковних діячів і проповідників, відомим за свої красномовні проповіді та глибокі богословські праці. Він був патріархом Константинополя. Перенесення мощей святого Івана Златоуста відбулося в середині V століття. Після його смерті його мощі були перенесені з Комана Понтійських до Константинополя. Ця подія символізувала відновлення миру та гармонії в церкві, завдяки його вченням та моральному авторитету.

Календар важливих подій за 27 січня

1302 рік — після захоплення Флоренції чорними гвельфами поета і політика Данте Аліг'єрі висилають з міста;

1527 рік — відбувається битва під Ольшаницею, одна з найбільших перемог над татарами русько-литовського війська під проводом князя Костянтина Острозького;

1785 рік — засновуюит Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США;

1859 рік — Оттава стає столицею Канади;

1860 рік — вперше публікують повне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;

1880 рік — Томас Едісон отримує патент на електричну лампу розжарювання;

1918 рік — починається громадянська війна у Фінляндії;

1918 рік — на екрани США виходить фільм "Тарзан з племені мавп" з Елмо Лінкольном у головній ролі;

1921 рік — Польща визнає незалежність Литви;

1926 рік — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд проводить публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення — телевізора;

1944 рік — затверджують перші нагороди Української повстанської армії;

1967 рік — під час репетиції польоту на Місяць загорається американський корабель Аполлон-1, всі члени екіпажу гинуть;

1967 рік — США, Велика Британія та Радянський Союз укладають міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору;

1973 рік — у Парижі підписують угоду про виведення американських військ з В'єтнаму;

1983 рік — в Японії завершують будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо;

1992 рік — Зімбабве визнає незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Канадою та Португалією;

1997 рік — Аслан Масхадов стає президентом Чеченської Республіки Ічкерія;

2015 рік — починаються активні бої за Дебальцеве під час Війни на сході України;

2022 рік — стрілянина на заводі Південмаші у Дніпрі, в результаті якої гине 5 осіб.

