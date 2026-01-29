29 января – какой сегодня праздник и главные события

29 января в Украине День памяти героев Крут.

В четверг, 29 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

29 января в Украине День памяти героев Крут. В этот день чествуют юношей — студентов, гимназистов и курсантов, которые в 1918 году встали на защиту Украинской Народной Республики. 29 января 1918 вблизи железнодорожной станции Круты на Черниговщине около нескольких сотен украинских добровольцев сдерживали наступление значительно более многочисленного большевистского войска. Бой длился несколько часов, но позволил задержать врага и выиграть время для заключения Берестейского мирного договора.

Также 29 января День памяти NASA. В этот день чествуют астронавтов и работников космической отрасли США, погибших при исполнении служебного долга. Этот день является символом уважения, скорби и одновременно напоминанием о риске, мужестве и самопожертвовании людей, расширяющих границы человеческих знаний о Вселенной.

А еще 29 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. Эта дата была установлена по инициативе антиядерного движения как напоминание миру о смертельной опасности ядерного оружия и ответственности человечества за сохранение жизни на планете. День призван объединить усилия государств, общественных организаций и граждан для предотвращения ядерных конфликтов, сокращения ядерных арсеналов и укрепления международной безопасности.

29 января День изобретения бензинового автомобиля. Именно в этот день 1886 года немецкий инженер Карл Бенц получил патент на свое трехколесное транспортное средство с бензиновым двигателем Benz Patent-Motorwagen. Его изобретение считается первым в мире практичным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

Какой сегодня церковный праздник

29 января верующие празднуют Перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. Святой Игнатий жил в конце I — начале II века, был учеником апостола Иоанна Богослова и за веру во Христа принял мученическую смерть в Риме. После казни его честные мощи с уважением перенесли из Рима в Антиохию, а впоследствии — в храм, построенный в его честь. Именно в память об этом событии Церковь и установила праздник.

Календарь важных событий за 29 января

1616 год — нидерландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открывают крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн;

1635 год — кардинал Ришелье основывает Французскую академию наук;

1805 год — подписывают указ об открытии в Харькове Императорского университета;

1850 год — сенатор Генри Клей представляет план "Компромисса 1850", который должен примирить Северные и Южные штаты Америки;

1856 год — королева Великобритании Виктория основывает высшую военную награду страны — "Крест Виктории";

1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1896 год – американский физик Эмиль Груббе впервые использует радиоактивное излучение для лечения рака;

1896 год — проходят первые испытания английского танка;

1918 год – происходит бой под Крутами;

1918 год — в Киеве в три часа ночи начинается большевистское восстание, которое имело целью нанести удар по власти и войску Центральной Рады независимой УНР накануне вступления в столицу красной русской армии под командованием Муравьева;

1921 год – на конференции в Париже страны – победители в 1-й Мировой войне определили сумму военных репараций для Германии – 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42-х лет;

1922 год — под массой снега заваливается кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибли 120 человек;

1929 год — в Нашвилле (Теннесси, США) организуют первую в мире школу тренировки собак-поводырей;

1978 год — Швеция первой в мире официально запрещает использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли;

1996 год – президент Франции Жак Ширак объявляет о полном прекращении его страной ядерных испытаний;

2002 год — президент США Джордж Уокер Буш называет Ирак, Иран и Северную Корею "Осью зла".

