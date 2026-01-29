29 січня – яке сьогодні свято та головні події

29 січня в Україні День пам’яті героїв Крут.

У четвер, 29 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 січня в Україні День пам’яті героїв Крут. Цього дня вшановують юнаків — студентів, гімназистів і курсантів, які 1918 року стали на захист Української Народної Республіки. 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути на Чернігівщині близько кількох сотень українських добровольців стримували наступ значно численнішого більшовицького війська. Бій тривав кілька годин, але дав змогу затримати ворога й виграти час для укладення Берестейського мирного договору.

Також 29 січня День пам’яті NASA. Цього дня вшановують астронавтів і працівників космічної галузі США, які загинули під час виконання службового обов’язку. Цей день є символом шани, скорботи й водночас нагадуванням про ризик, мужність і самопожертву людей, які розширюють межі людських знань про Всесвіт.

А ще 29 січня Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. Цю дату встановили з ініціативи антиядерного руху як нагадування світові про смертельну небезпеку ядерної зброї та відповідальність людства за збереження життя на планеті. День покликаний об’єднати зусилля держав, громадських організацій і громадян задля запобігання ядерним конфліктам, скорочення ядерних арсеналів і зміцнення міжнародної безпеки.

29 січня День винаходу бензинового автомобіля. Саме цього дня 1886 року німецький інженер Карл Бенц отримав патент на свій триколісний транспортний засіб із бензиновим двигуном — Benz Patent-Motorwagen. Його винахід вважають першим у світі практичним автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння.

Яке сьогодні церковне свято

29 січня віряни святкують Перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця. Святий Ігнатій жив наприкінці I — на початку II століття, був учнем апостола Іоана Богослова і за віру в Христа прийняв мученицьку смерть у Римі. Після страти його чесні мощі з пошаною перенесли з Рима до Антіохії, а згодом — до храму, збудованого на його честь. Саме на згадку про цю подію Церква і встановила свято.

Календар важливих подій за 29 січня

1616 рік — нідерландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Схаутен відкривають крайню південну точку Південної Америки мис Горн;

1635 рік — кардинал Рішельє засновує Французьку академію наук;

1805 рік — підписують указ про відкриття у Харкові Імператорського університету;

1850 рік — сенатор Генрі Клей представляє план "Компромісу 1850 року", що мав примирити Північні та Південні штати Америки;

1856 рік — королева Великої Британії Вікторія засновує найвищу військову нагороду країни — "Хрест Вікторії";

1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння;

1896 рік — американський фізик Еміль Груббе вперше використовує радіоактивне випромінювання для лікування раку;

1896 рік — відбуваються перші випробування англійського танка;

1918 рік — відбувається бій під Крутами;

1918 рік — у Києві о третій годині ночі починається більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова;

1921 рік — на конференції в Парижі країни — переможці в 1-й Світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років;

1922 рік — під масою снігу завалюється кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб;

1929 рік — у Нашвіллі (Теннессі, США) організовують першу у світі школу тренування собак-поводирів;

1978 рік — Швеція першою у світі офіційно забороняє використання аерозольних балончиків через їхній руйнівний вплив на озоновий шар Землі;

1996 рік — президент Франції Жак Ширак оголошує про цілковите припинення його країною ядерних випробувань;

2002 рік — президент США Джордж Вокер Буш називає Ірак, Іран та Північну Корею "Віссю зла".

