Надбавка неработающим пенсионерам-военнослужащим, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи — что нужно знать

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило вопрос надбавки неработающим пенсионерам-военнослужащим, которые имеют на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

К пенсиям за выслугу лет и по инвалидности, которые назначаются лицам из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, лицам, имеющим право на пенсию (в том числе к исчисленной в минимальном размере), начисляется надбавка:

неработающим пенсионерам (к пенсиям за выслугу лет) или

неработающим лицам с инвалидностью (к пенсии по инвалидности), которые имеют на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи.

К нетрудоспособным членам семьи, которые имеют право на надбавку, относятся лица, определенные в пп. «а» – «д» ст. 30 Закона Украины от 09.04.1992 № 2262-XII. Такие надбавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Надбавка начисляется только на тех членов семьи, которые не получают пенсионные выплаты из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь на детей одиноким матерям.

При наличии права одновременно на пенсию, указанные виды помощи и надбавку на нетрудоспособного члена семьи к пенсии за выслугу лет или по инвалидности по выбору пенсионера может быть назначена пенсия, государственная социальная помощь либо начислена на этого члена семьи надбавка.

При наличии в семье двух или более пенсионеров каждый нетрудоспособный член семьи, находящийся на их общем иждивении, учитывается для начисления надбавки только одному из пенсионеров по их выбору.

Перечень документов, необходимых для назначения надбавки:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем (принимаются паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, а также решение суда);

документы о нахождении на иждивении заявителя нетрудоспособных членов семьи;

сведения о проживании (совместно по одному адресу) либо другие документы, выданные в соответствии с действующим законодательством по месту проживания лица, в частности органом местного самоуправления, подтверждающие такой факт;

документы, подтверждающие, что лицо не работает (не осуществляет деятельность, связанную с получением дохода, являющегося базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), не проходит службу.

При отсутствии сведений о трудовой деятельности в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования подается копия приказа (распоряжения) об увольнении с работы, трудовая книжка и/или трудовой либо гражданско-правовой договор (контракт о прохождении службы).

В случае отсутствия вышеуказанных документов факт увольнения с работы (службы), прекращения деятельности устанавливается на основании личного заявления с указанием даты, с которой лицо не работает (не служит), прекратило деятельность, и объяснением обстоятельств, в связи с которыми невозможно предоставить такие документы.

Документы для назначения надбавки к пенсии можно подать через веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua.

