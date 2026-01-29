Надбавка непрацюючим пенсіонерам-військовим, які мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї — що треба знати

До пенсій за вислугу років та по інвалідності, що призначаються особам з числа військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію, нараховується надбавка.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання надбавки непрацюючим пенсіонерам-військовослужбовцям, які мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї.

До пенсій за вислугу років та по інвалідності, що призначаються особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію (у тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується надбавка:

- непрацюючим пенсіонерам (до пенсій за вислугу років) або

- непрацюючим особам з інвалідністю (до пенсії по інвалідності), які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї.

До непрацездатних членів сім'ї, які мають право на надбавку, належать особи, визначені у пп. «а» – «д» ст. 30 Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII. Такі надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу на дітей одиноким матерям.

За наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім’ї до пенсії за вислугу років або по інвалідності за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім’ї надбавку.

За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором.

Перелік документів, необхідних для призначення надбавки:

- паспорт;

- ідентифікаційний код;

- документи, що підтверджують родинні зв’язки з годувальником (приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, а також рішення суду);

- документи про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї;

- відомості про проживання (разом за однією адресою) або інші документи, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання особи, зокрема органом місцевого самоврядування, що підтверджують такий факт;

- документи, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), не проходить службу.

За відсутності відомостей про трудову діяльність в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування подається копія наказу (розпорядження) про звільнення з роботи, трудова книжка або/та трудовий чи цивільно-правовий договори (контракт про проходження служби).

У разі відсутності вищезазначених документів факт звільнення з роботи (служби), припинення діяльності встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює (служить), припинила діяльність, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо надати такі документи.

Документи для призначення надбавки до пенсії можна подати через вебпортал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua.

