  1. Общество

Google Maps запустил голосовое общение с Gemini во время прогулки или велопоездки

07:18, 1 февраля 2026
Пользователи могут получать подсказки о маршруте и местах поблизости, не отвлекаясь от дороги.
В навигационном сервисе Google Maps появилась новая функция: теперь пользователи могут общаться голосом с ассистентом Gemini непосредственно во время движения — когда идут пешком или едут на велосипеде. Обновление упрощает навигацию и позволяет получать полезную информацию, не отвлекаясь от маршрута.

Во время пешей навигации можно задавать вопросы вроде: что интересного есть поблизости, где найти ближайшее кафе с уборной или как изменить маршрут. Для велосипедистов доступны дополнительные сценарии — уточнение времени прибытия, отправка сообщений или проверка событий в календаре. Ассистент понимает контекст, поэтому пользователи могут задавать несколько вопросов подряд.

По данным Google, обновление уже доступно на iOS во всех странах, где работает Gemini. На Android функцию внедряют поэтапно.

Кроме голосового общения с ассистентом, в Google Maps недавно появились и другие ИИ-обновления: умные советы для пользователей, обновленная вкладка Explore и функция прогнозирования доступности зарядных станций для электромобилей. Все это делает сервис более удобным для ежедневных поездок и путешествий.

Google искусственный интеллект ИИ

