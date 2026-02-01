Google Maps запустив голосове спілкування з Gemini під час прогулянки чи велопоїздки

Користувачі можуть отримувати підказки про маршрут і місця поблизу, не відволікаючись від дороги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У навігаційному сервісі Google Maps з’явилася нова функція: тепер користувачі можуть спілкуватися голосом з асистентом Gemini безпосередньо під час руху — коли йдуть пішки або їдуть на велосипеді. Оновлення спрощує навігацію та дозволяє отримувати корисну інформацію, не відволікаючись від маршруту.

Під час пішої навігації можна ставити запитання на кшталт: що цікавого є поблизу, де знайти найближче кафе з вбиральнею або як змінити маршрут. Для велосипедистів доступні додаткові сценарії — уточнення часу прибуття, надсилання повідомлень чи перевірка подій у календарі. Асистент розуміє контекст, тож користувачі можуть ставити кілька запитань поспіль.

За даними Google, оновлення вже доступне на iOS у всіх країнах, де працює Gemini. На Android функцію впроваджують поетапно.

Крім голосового спілкування з асистентом, у Google Maps нещодавно з’явилися й інші ШІ-оновлення: розумні поради для користувачів, оновлена вкладка Explore та функція прогнозування доступності зарядних станцій для електромобілів. Усе це робить сервіс більш зручним для щоденних поїздок і подорожей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.