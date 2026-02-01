Магнитные бури в феврале — когда будет «штормить»

В феврале ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности.

В феврале геомагнитная ситуация будет относительно спокойной или умеренной. Соответствующий прогноз магнитных бурь на февраль опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

13 февраля прогнозируется магнитная буря уровня G1 (Kp = 5). В этот день метеочувствительные люди могут ощущать ухудшение самочувствия, головную боль, усталость или колебания артериального давления.

4–5 февраля, а также 14–21 февраля ожидается повышенная геомагнитная активность (Kp = 4), что соответствует активному уровню, но без полноценной бури.

6–11 февраля прогнозируется возмущенный фон (Kp = 3).

1–3 и 12 февраля магнитосфера Земли будет относительно спокойной (Kp = 2).

Что стоит учесть

Специалисты отмечают, что прогнозы магнитной активности являются предварительными и могут корректироваться в зависимости от солнечной активности. Особенно внимательно к своему самочувствию в дни повышенной геомагнитной активности следует относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами и повышенной метеочувствительностью.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

