  1. Общество

Магнитные бури в феврале — когда будет «штормить»

15:17, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В феврале ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности.
Магнитные бури в феврале — когда будет «штормить»
Фото: exo.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В феврале геомагнитная ситуация будет относительно спокойной или умеренной. Соответствующий прогноз магнитных бурь на февраль опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

13 февраля прогнозируется магнитная буря уровня G1 (Kp = 5). В этот день метеочувствительные люди могут ощущать ухудшение самочувствия, головную боль, усталость или колебания артериального давления.

4–5 февраля, а также 14–21 февраля ожидается повышенная геомагнитная активность (Kp = 4), что соответствует активному уровню, но без полноценной бури.

6–11 февраля прогнозируется возмущенный фон (Kp = 3).

1–3 и 12 февраля магнитосфера Земли будет относительно спокойной (Kp = 2).

Что стоит учесть

Специалисты отмечают, что прогнозы магнитной активности являются предварительными и могут корректироваться в зависимости от солнечной активности. Особенно внимательно к своему самочувствию в дни повышенной геомагнитной активности следует относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами и повышенной метеочувствительностью.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

магнитные бури

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Прекращение гражданства РФ без консульства — правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд защитил право лица на украинский паспорт путем подачи декларации, признав разрыв дипломатических отношений с РФ причиной, не зависящей от лица.

Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]